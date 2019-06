Lean Life Health: Unabhängige Analyse bestätigt hohe Produktqualität des Omega3-Öls

Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

Unabhängige Tests durch den weltweit anerkannten Analysedienstleister SGS in Kanada haben die herausragende Qualität der Omega3-Produkte von Leanlife Health (CSE: LLP; FRA: LL1) bestätigt. Dies teilt das Unternehmen in seiner jüngsten Pressemitteilung mit.

Die geprüften Chargen an Omega3-Öl waren vor wenigen Wochen bei einer Testproduktion unter realen Produktionsbedingungen in der Fabrik des Partners Ecovatec gewonnen worden. Im Wesentlichen bestätigt der positive Test von SGS, dass Leanlife in der Lage ist, mit seinem vollständig skalierbaren Verfahren ein für den Markt hochattraktives Omega3-Produkt mit extrem hoher Reinheit herzustellen. Leanlife selbst spricht in diesem Zusammenhang von einem “neuen Standard”, den man in der Industrie mit dem Produkt setzen werde. Das Omega3-Öl erfüllt selbstverständlich sämtliche Standards bezüglich Nahrungsmittelsicherheit und Gesundheit.

Leanlife wird die zertifizierten Ergebnisse zusammen mit dem Produkt selbst an interessierte Kunden liefern. Leanlife will seinen Kunden eine Alternative zu herkömmlichen Omega3-Quellen bieten, also insbesondere zu Fischöl, aber auch zu gemahlenen Leinsaaten bzw. Leinöl wie sie aktuell beispielsweise bei Cornflakes oder bei Brot als Zusatz verwendet werden. Beide Omega3-Quellen sind industriell nur begrenzt einsetzbar. Bei Fischöl ist der Geschmack der limitierende Faktor. Fischöl wird daher meist in Form von Gelkapseln als Nahrungsergänzungsmittel vermarket. Leinsaaten und Leinöl sind zwar eine hervorragende Quelle von Omega3, aber ihre Haltbarkeit ist begrenzt. Leinölprodukte werden bei Zimmertemperatur extrem schnell ranzig und verlieren damit ihre Bioverfügbarkeit für den menschlichen Organismus.

Die Omega3-Produkte von Leanlife basieren auf Leinöl, sind aber so verändert, dass sie mindestens ein Jahr lang haltbar sind. Das Omega3-Öl von Leanlife ist zudem vollständig geschmacksneutral und kann daher leicht z.B. in Backrezepturen eingesetzt werden. Das Leanlife Omega3-Produkt eröffnet insofern völlig neue Möglichkeiten für den Massenmarkt. Auf diesen Markt hat es Leanlife Health abgesehen. Wir sind gespannt, wann die ersten Aufträge kommen.

Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Laut §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann