Laufende Trades im Dow Jones 30

Von den letzten 17 Zielbereichen haben unglaubliche 16 getroffen und sind im Plus und nur einer lag daneben (Johnson&Johnson).

Ach kann mich nicht erinnern, dass wir in den letzten 8 Jahren auch nur annähernd so einen Lauf hatten. Das Dow Jones 30 Aktienpaket liegt

Nach 3 Monaten bereits im mittleren zweistelligen Renditebereich und wird, wenn es so weitergeht 100% Jahresperformance locker knacken.

Aber genug geschwärmt, testen und überzeugen müssen Sie sich selber, hier alle aktuellen Trades von dieser Woche!

Zum Verständnis: Zielbereiche sind in Farbe, meist Grün (Long) oder Rot (Short) wir steigen gleich bei Oberkante eines Zielbereiches in den Markt ein!

Stopps und Kursziele werden dann in den Updates benannt und per E-Mail direkt an Abonnenten verschickt.

NIKE unser Dauerläufer, hat, wie am 02.06 in unserem Sonderbericht an Abonnenten rechtzeitig angekündigt, eine perfekte Trendwende aus unserem Zielbereich vollzogen. Nike hält sich somit exakt an unsere prognostizierte Bewegung.

Home Depot zeigt auch eine deutliche Reaktion Richtung Norden. Unser Einstiegsbereich wurde perfekt abgearbeitet und nun auch stark nach oben verlassen. Jetzt kommt es darauf an, ob und wie sich die impulsive Bewegung etabliert. Wir werden gegebenenfalls einen weiteren Einstiegsbereich definieren und per E-Mail an Abonnenten verschicken!

Der perfekte Tag, die perfekte Welle... Auch JPMorgan Chase, unsere Lieblingsbank, macht exakt das, was sie soll: sie reagiert perfekt im Zielbereich an einer sehr entscheidenden Chartmarke und läutet die Wende ein. Aktuell hat JPMorgan unseren Einstiegsbereich auch schon wieder nach oben verlassen, sodass wir auch hier bereits im Gewinn sind. Nächste Einstiege bzw. Gewinnsicherung wird per Mail verschickt! Kostenlose Anmeldung unter www.hkcmanagement.de

Hamburger Royal TS: Für was steht eigentlich das "TS"? Für "Trading Signal"? Mc Donald's hat unseren Zielbereich angesteuert - kurz und knapp, um diesen sogleich wieder zu verlassen. Das freut uns, denn da wird schön weiter serviert. Alle weiteren Infos per Mail und in unserem Tradingroom unter www.hkcmanagement.de

Viiiiiiisaaaaa ist der nächste Treffer: kurz rein und wieder raus, wieder kurz rein und wieder raus. Unsere Positionen wurden an der Oberkante ausgelöst. Wir sind investiert! Nun bleibt es natürlich spannend, ob die Aufwärtsbewegung richtig Fahrt aufnimmt, oder ob wir nachmals eine Einstiegschance bekommen werden. Alles weiteren Infos unter www.hkcmanagement.de

Wir stehen aktuell in 5 weiteren Dow Jones 30 Werten kurz vor Erreichen der Zielbereiche und damit vor Einstiegen! Wenn Ihnen gefällt was Sie sehen, testen Sie uns kostenlos unter www.hkcmanagement.de mit diesen Ergebnissen müssen Sie das Geld nur noch einsammeln. Testen Sie uns und überzeugen Sie sich selbst!