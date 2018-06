Lateinamerikas Optimismus

Im lateinamerikanischen Bergbau macht sich Zuversicht breit. Neue Wasser- und Umwelttechniken werten das Image der Branche auf





In Lateinamerika laufen Bestrebungen, um den Bergbau nachhaltiger zu organisieren. Um einen gewissen Imageschaden auszubügeln, wird vermehrt in neue Technologien investiert. Negative Umwelteinwirkungen gilt es zu minimieren.





In den Anden gibt es zahlreiche wertvolle Rohstoffvorkommen. Und nicht nur die Stoffe, die für Hochleistungsakkumulatoren gebraucht werden, sondern auch Zink, Gold oder beispielsweise Kupfer. Den größten Optimismus sieht man beim Kupfer. Es wird verstärkt produziert und investiert. Immerhin umfasst der Gesamtwert der aktiven Bergbaugroßprojekte in Lateinamerika und der Karibik rund 183 Milliarden US-Dollar.





Dabei liegen Chile und Peru an der Spitze, gefolgt von Argentinien, Brasilien und Mexiko. In Argentinien ist Präsident Mauricio Macri sehr bergbaufreundlich. In Ecuador führten neue Rechtsnormen zu einer größeren Anzahl von Projekten. Die politische Lage ist dort derzeit stabil und man kann nur hoffen, dass es so bleibt.





In Peru unterstützt das Ministerium für Energie und Bergbau die Bergbauunternehmen, indem eine neue Verordnung Vorarbeiten, wie beispielsweise den Bau von Minensiedlungen erleichtert. Und die Regierung will mit einem Konjunkturpaket und schnelleren Verwaltungsverfahren der Branche helfen.







Im rohstoffreichen Peru haben sich viele Unternehmen, wie etwa Auryn Resources oder Panoro Minerals mit ihren Projekten angesiedelt. Auryn Resources besitzt in Peru das Sombrero-Kupfer-Gold-Konzessionsgebiet sowie Rechte an den Liegenschaften Curibaya und Huilacollo. Die neuesten Bohrergebnisse des Sombrero-Projektes ergaben bis zu 0,46 Prozent Kupferäquivalent und bis zu 193 Gramm Gold pro Tonne Gestein.

In unmittelbarer Nähe wurden zusätzliche Konzessionen zugekauft, dort konnten bis zu 5,29 Prozent Kupfer und bis zu 5,12 Gramm Gold pro Tonne Gestein ausgemacht werden.





Panoro Minerals ist ebenfalls in Peru auf Kupfer- und Goldsuche. Beim Flaggschiffprojekt Cotabambas (Kupfer, Gold, Silber) haben aktuelle Bohrungen das Potenzial erhöht eine Haufenlaugungskomponente in das Projekt aufzunehmen. Inmitten bester Infrastruktur und finanziell gut aufgestellt, gehört zum Portfolio von Panoro Minerals noch das Kupfer-Molybdän-Projekt Antilla.





