Lanxess und Evonik – wie geht’s weiter?

Der DAX ist weiter um 12.600 Punkte geparkt. Anleger die auf einen Ausbruch aus der engen Handelsspanne setzen möchten, greifen zumoder dem. Bei den Nebenwerten finden sich einige spannende Bewegungen. Dazu stellen wir die Relative-Stärke vor. Franz-Georg hat sich am Dienstag im Chart-Webinar –– in der ersten halben Stunde ausführlich mit der Marktlage beschäftigt. Danach standen unter anderem Lanxess () und Evonik () im Fokus. Bei Lanxess empfehlen wir den Capped-Bonus

Nur auf den ersten Blick positive Impulse für den DAX kamen zuletzt von der Währungsseite. Gegenüber dem Dollar hat der Euro seine Rally vorerst gestoppt. Im Gegenzug verbessern sich die Wettbewerbschancen der stark auf den Export ausgerichteten deutschen Unternehmen. Anleger werden sich dennoch in Zurückhaltung üben, denn die Euro-Peripherieländer sorgen wieder für Unruhe. Nach wie vor gibt es keine Klarheit über die Zahlung der nächsten Tranche an Griechenland durch seine Geldgeber. EU und IWF liegen mit ihren Annahmen über die künftige konjunkturelle Entwicklung des Landes weit auseinander.

Zudem schüren seit Montag wieder verstärkt Spekulationen um Neuwahlen in Italien die Nervosität der Anleger. Die Börse in Mailand sackte in den letzten Tagen um über drei Prozent ab, vor allem Banken kamen unter die Räder. Nach Meinung des früheren Ministerpräsidenten Matteo Renzi wäre es sinnvoll, die Wahlen in Italien zur selben Zeit durchzuführen wie die Bundestagswahlen in Deutschland (24. September). Die Lage in Italien war ebenfalls ein Thema im Webinar…

TecDAX-Aktien dominieren das Gewinnerfeld

Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen – lautet eine bekannte Börsenweisheit. Klingt zunächst einfach und recht logisch, in der Praxis sieht die Sache aber vielfach anders aus. Denn es gilt zwei Herausforderungen zu meistern:

Frühzeitig Aktien zu finden, bei denen sich ein neuer und vor allem nachhaltiger Trend abzeichnet. Die Schwierigkeit besteht darin, bei den unzähligen Papieren, die an deutschen Börsen gehandelt werden, den Überblick zu behalten. Meistens steigen Anleger zu früh aus, ein Großteil der Rally wird verpasst. Hier spielt vor allem die Psychologie den meisten Börsianern einen Strich durch die Rechnung.

Eine einfache Lösung stellt das System der Relativen Stärke dar, mit der Aktien ohne Emotionen und ausschließlich auf Basis von Berechnungen nach ihrer Trendstärke sortiert werden. Auf dieser Seite finden Sie jeden Tag aktualisiert die aussichtsreichsten Papiere aus dem 110 Aktien umfassenden HDAX, in dem die Unternehmen aus dem DAX, MDAX und TecDAX zusammengefasst sind. Die obere Tabelle zeigt die zehn trendstärksten Papiere an, in der unterenListe finden Sie die zehn schwächsten Werte, die sich derzeit eher auf der Short-Seite lohnen. Die Berechnung erfolgt auf Basis von 55 Tagen und ist somit eher mittelfristig ausgerichtet. Wie das Konzept der Relativen Stärke aufgebaut ist und genutzt werden kann, können Sie unter der Rubrik Wissen: Mit Stärke zum Erfolg nachlesen.

Name Kurs %Änd. RSL AIXTRON SE NA O.N. 6,038 1,787 1,38 RIB SOFTWARE SE NA EO 1 15,835 4,349 1,205 EVOTEC AG O.N. 12,525 0,2 1,2 NEMETSCHEK SE O.N. 70,1 0,43 1,2 SILTRONIC AG NA O.N. 80,8 0,01 1,2 COMPUGROUP MED.SE O.N. 50,55 1,303 1,156 MORPHOSYS AG O.N. 65,39 -0,02 1,15 UTD.INTERNET AG NA 49,185 2,383 1,149 XING AG NA O.N. 235,9 2,74 1,14 RWE AG ST O.N. 17,645 0,656 1,132

Name Kurs %Änd. RSL SUEDZUCKER AG O.N. 19,275 0,078 0,908 BILFINGER SE O.N. 34,83 -1,666 0,935 BASF SE NA O.N. 84,17 -0,63 0,94 COVESTRO AG O.N. 66,16 0,79 0,94 GEA GROUP AG 36,585 -0,881 0,943 DAIMLER AG NA O.N. 65,2 -0,37 0,95 RTL GROUP 68,73 -1,18 0,95 MEDIGENE AG NA O.N. 10,83 -1,456 0,952 NORDEX SE O.N. 12,73 -2,75 0,952 HEIDELBERGCEMENT AG O.N. 83,21 0,79 0,96

