Lanxess und Allianz – Zeit zu agieren

Unser Defensivdepot liegt ebenso wie das Favoritendepot seit Anfang 2016 weit vor dem DAX. Dies soll so bleiben, deshalb ziehen wir einige kleine Gewinne vor, hoffen, später im Jahr noch einmal besser in den Markt zu kommen, weiter antizyklisch zu agieren, so wie Sie es von uns gewohnt sind. Daher verabschieden sich mit einstelligen Pluszahlen die Bonusse aufund. Speziell bei den Zyklikern werden wir in den nächsten Monaten genau hinsehen, ob man frische Positionen haben muss oder die Konjunktur Richtung Zwischentop läuft. Jedoch haben wir auch im DAX-Inliner SC0EQK weitere Zwischengewinne mitgenommen. Das Papier hatten wir Ihnen dieses Jahr etliche Male empfohlen – nun stehen plus 130 Prozent Rendite und voller Puffer im zuletzt fallenden Markt. So müssen Inliner auf Indizes funktionieren, wenn man sich Zeit lässt. Den Dax-Discount-Put im Defensivdepot nehmen wir ebenfalls raus –

Unsere Transaktionshistorie sehen Sie hier und hier noch einmal beide Depots. Anbei auch der Vergleich zum DAX, inclusive Ayondo-Real-Money-Depot.

Übrigens – alle Papiere, die jetzt in den Depots sind, sind weiterhin kaufenswert.

Dazu blicken Sie gern auch auf unsere letzten drei Wochenendausgaben der Investmentideen.

Nasdaq, Brent, Euro – unsere Investmentideen

Nordex, Daimler,Tesla – unsere Investmentideen

Lufthansa, Amazon, Dollar – unsere Investmentideen

PS – in den kommenden Wochen und Tagen gibt es sicher frisches Spekulationsfutter und Anlagefutter in beiden Depots. In der ISIN-Liste ist das Werkzeug, das wir Ihnen für das letzte Jahresdrittel rausgefiltert und ausgewählt hatten. Betrachten Sie die ISIN-Liste gern als Ihren Werkzeugkasten made by Feingold Research;-). Wesentlich verantwortlich dafür ist Nicolas Saurenz, der heute Geburtstag feiert. Deshalb wurde die Liste auch am Mittwoch frisch gefüllt und ergänzt.