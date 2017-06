Lanxess auf Rekordkurs

Der Kölner Spezialchemie-Konzern Lanxess konnte im ersten Quartal des laufenden Jahres Gewinn und Umsatz deutlich steigern und befindet sich auf Rekordkurs. ”Das neue Laxness wird profitabler, es wird widerstandsfähiger, und es wird weiter wachsen”, sagte Unternehmenschef Matthias Zachert auf der Hauptversammlung Ende Mai. Wir schauen uns die aktuelle Situation und die Aktienanleihe PR5P2Z etwas genauer an.

Auf der Hauptversammlung Ende Mai vermeldete Vorstandsvorsitzender Matthias Zachert eine Steigerung des Umsatzes im ersten Quartal um 25 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro. Um denselben Wert stieg auch der Gewinn in den ersten drei Monaten, von 252 auf 328 Millionen Euro. Bereits im letzten Geschäftsjahr konnte der Gewinn trotz leicht rückläufigem Umsatz deutlich gesteigert werden.

Zudem hat Zachert durch die milliardenschwere Übernahme des US-Konzerns Chemtura den Konzern in der Breite ausbauen und seit seinem Amtsantritt im Jahr 2014 das Unternehmen grundlegend sanieren können. “Lanxess ist heute ein neu aufgestellter Konzern – profitabel, stabil und wachstumsstark”, betonte Zachert auf der Hauptversammlung. Dies scheint auch Investmentlegende Warren Buffett überzeugt zu haben, der vor kurzem mit drei Prozent bei Lanxess eingestiegen ist. Der Aktienkurs des Kölner Unternehmens befindet sich nach einem starken Jahr 2016 seit Jahresbeginn in einer Seitwärtsbewegung und liegt aktuell bei knapp 67 Euro.

Renditechance von 8,63 Prozent p.a.

Anleger können von einer weiteren Seitwärtsbewegung des Aktienkurses mit der Aktienanleihe PR5P2Z profitieren. Die maximale Rendite der Anleihe liegt bei 9 Prozent, was einer jährlichen Rendite von 8,63 Prozent entspricht. Um diese zu erzielen, sollte der Aktienkurs am Laufzeitende im Juni 2018 den Basispreis von 66 Euro nicht unterschreiten, ansonsten werden 15,15152 Aktien von Laxness geliefert, die in diesem Fall aber nicht mehr dem Nennwert der Anleihe entsprechen. In jedem Fall wird am Laufzeitende der Kupon von 11 Prozent gezahlt.

In unserer ISIN-Liste finden interessierte Anleger weitere ausgewählte Aktienanleihen. Hier eine kleine Auswahl: