Lanxess: Wir warten auf den Ausbruch! Starke Trading-Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

Lanxess bewegt sich seit Januar in einem Seitwärtstrend zwischen 60,00 Euro und 69,00 Euro. Es gab mehrfach Versuche den Widerstand bei 69,18 Euro zu brechen, aber die Angriffe waren bisher erfolglos. Der Aufwärtstrend seit Ende März sieht bis jetzt stabil aus und die nächsten Tage können zeigen, ob es einen neuen Versuch gibt den Widerstand zu brechen. Vielleicht hat US-Starinvestor Warren Buffet mal wieder einen guten Riecher, denn in den letzten Tagen wurde gemeldet, dass Buffet über seine Rückversicherung General Reinsurance etwa 3% der Stimmrechte bei Lanxess erworben hat.



General Re gehört zu Berkshire Hathaway, Buffets Investmentgesellschaft, die einen Marktwert von über 400 Milliarden USD hat. Nach dem starken Kursanstieg am 29. Mai mit einem Kurssprung von etwa 63,00 Euro auf knapp 69,00 Euro gab es einen kleinen Rücksetzer und schon am 02. Juni ging es wieder über 69,00 Euro. Das sieht sehr spannend aus und wir sehen eine gute Trading-Chance kommen. Ab wann wir bei einer Aktie in den Trading-Modus gehen würden, erfahren Sie regelmäßig, wenn Sie den RuMaS Express-Service abonnieren. Aber nicht nur die Abonnenten des Express-Service können von unseren Trading-Ideen profitieren, denn RuMaS Trading-Tipps gibt es an jedem Sonntag und unsere Trading-Liste umfasst regelmäßig mehr als 10 Trading-Chancen.