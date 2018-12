Lanxess: Volltreffer und das muss noch nicht alles gewesen sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

Die LANXESS AG ist ein Spezialchemie-Konzern mit Hauptsitz in Köln. Der Konzern entstand 2004 durch Ausgliederung der Chemie- und Teile der Polymersparte der Bayer AG. Das Unternehmen hat rund 19.000 Mitarbeiter, die im vergangenen Jahr einen Umsatz von 9,7 Milliarden Euro erwirtschafteten. Aktuell vergeben drei Analysten ein neues Rating für die Aktie von LANXESS. Als erstes vergeben die Experten von Goldman eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel bei 67 Euro je Aktie. Zu dem sind sich die Experten von Macquarie Research und UBS einig. Macquarie vergab Anfang der letzten Woche und UBS am Donnerstag eine Halteempfehlung. Beide vergeben auch das identische Kursziel bei 53 Euro je Aktie.

Über Lanxess hatten wir zuletzt im Express-Service vom 27.11. berichtet und die Überschrift des Artikels lautete: „Lanxess: Aktie nimmt Kurs Richtung Ausbruch – Aber in welche Richtung?“ Schauen Sie mal, was wir in diesem Artikel u.a. geschrieben hatten: „Nach einem Tief bei 51,48 Euro im Oktober gab es einen Aufwärtstrend, der aber Anfang November bei einem Hoch von 58,32 Euro schon wieder Schnee von gestern war. Danach legte die Aktie erneut den Rückwärtsgang ein und ist jetzt im Risikobereich angekommen. Der Kurs tanzt gerade auf der Unterstützung und hier könnte sich eine Entscheidung ergeben, die man für einen Trade in die eine oder andere Richtung nutzen könnte. Nach dem Allzeithoch mit 74,78 Euro im Januar sieht man im Wochenchart eine Seitwärtsbewegung, die im September eine starke Schieflage nach unten bekommen hat. Die charttechnische Unterstützung bei 50,00 Euro wurde im Tagesverlauf am Dienstag bereits bis auf 48,70 Euro nach unten getestet und die Gegenreaktion war sehr verhalten. Jetzt wird sich zeigen, in welche Richtung es geht. Wer gut aufpasst, könnte einen passenden Einstiegskurs in beide Richtungen finden.“

Die Lage war seinerzeit noch nicht ganz geklärt und wir hatten den Abonnenten einen Einstiegskurs für einen Short-Trade und Long-Trade genannt. Der Einstiegskurs für den Long-Trade wurde nicht erreicht und der Short-Trade ist am 30. November gestartet. Am Donnerstag folgte ein herber Kursverlust, der sicherlich unter anderem auch der Meldung geschuldet war, dass das Kursziel von den Analysten der UBS von 78,00 Euro auf 53,00 Euro gesenkt wurde. Jetzt bleibt es spannend zu beobachten ob der Kursverfall an der 45-Euro-Marke abgefangen werden kann oder ob die Unterstützung ihren Dienst verweigert. Diejenigen, die unseren Einstiegskurs mit dem Zertifikat genutzt haben, konnten heute auf einen satten Gewinn schauen und diesen Trade zumindest gut absichern.

