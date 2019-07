Lanxess: Aktie nimmt weitere Hürde

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

Das auf Chemie- und Polymere spezialisierte DAX-Unternehmen Lanxess präsentiert sich robust, was auch der Kursverlauf der Aktie untermauert. Im heutigen Handel gelang es nämlich eine weitere Hürde zu meistern und auf ein frisches Jahreshoch zuzulegen.

Die letzten zwei Kalenderjahre über tendierte die Lanxess-Aktie in einer ausgeprägtem Seitwärtsphase zwischen 60,60 und 74,78 Euro. Im letzten Quartal 2018 drückte die allgemeine Marktschwäche das Papier kurzzeitig auf ein Niveau von 39,47 Euro abwärts, seit Anfang dieses Jahres konnte sich die Aktie aber wieder an 55,20 Euro erholen. Im heutigen Handelsverlauf sprang die Lanxess-Aktie über dieses Widerstandsniveau und setzt somit seine seit Anfang Juni bestehende Aufwärtsbewegung weiter fort. Damit deutet sich eine dritte große Kaufwelle an und bietet entsprechend gute Handelsansätze auf der Oberseite.

Technisch im Aufwind

Die technische Auswertung ergibt erst oberhalb der Kursmarke von 50,20 Euro weiteres Abwärtspotenzial in Richtung der einstigen unteren Handelsspanne bei 60,60 Euro frei. Eine überschießende Welle hätte zwar Platz bis 62,40 Euro, erscheint aufgrund der markanten Hürde aber weniger wahrscheinlich. Investoren erhalten nun die Möglichkeit beispielsweise über ein Investment in das Faktor Zertifikat Long auf Lanxess (WKN VF5PSV) mit einem fest eingebauten Hebel von 10 nun die Chance an einem weiteren Aufschwung von Lanxess zu partizipieren. Abgesichert sollte die Position gemessen am Basiswert aber noch unterhalb von 53,80 Euro. Ein Kurseinbruch unter dieses Niveau würde hingegen starke Zweifel an einem Folgekaufsignal wecken und das Wertpapier wieder in Richtung 50,00 Euro abwärts zwingen. Darunter bestünde sogar die Möglichkeit bis an die jüngsten Verlaufstiefs bei 44,02 Euro abzudriften.

