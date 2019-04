Lanxess: Die Aktie läuft und läuft und .! Jetzt auf + 100% Gewinn gehebelt!

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

Die Trading-Tipps im RuMaS Express-Service sind eine ausgezeichnete Hilfe für Jung-Trader und mutige Anleger, die schnell Gewinne machen wollen. Wir haben eine sehr hohe, ja sogar außerordentlich hohe Erfolgsquote mit unserer Trading-Strategie mit Einstiegskursen. Trotzdem kann nicht jeder Trade ein Volltreffer werden. Wenn das so wäre, könnten wir unsere Preise für die Premium-Angebote mindestens verzehnfachen!

Am 11. Februar hatten wir im Express-Service auf eine Trading-Chance mit Lanxess aufmerksam gemacht. Neben einem exakten Einstiegskurs hatten wir den Abonnenten ein Hebel-Produkt ans Herz gelegt, mit dem die möglichen Gewinne ordentlich gesteigert werden können. Mit dieser Trading-Idee haben wir einen weiteren Treffer gelandet und damit unsere starke Erfolgsquote wieder einmal unter Beweis gestellt. Am 02. April hatten wir den Abonnenten noch einmal eine Stellungnahme zugeschickt, in der wir mitgeteilt hatten, dass wir Lanxess weiterhin positiv sehen und das genannte Kursziel erreicht werden kann.

Lanxess hat nach dem Sprung über den Widerstand am 05. April den Ausrutscher nach unten wieder korrigiert und es scheint so als ob die Aktie die seit Jahresanfang beeindruckende Kursrallye weiter fortsetzt. Die Aktie gehörte am „Hammerfreitag“ mit einem Gewinn von über 3% zu den Gewinnern im MDAX und ganz oben auf dem Treppchen stand mit Carl Zeiss Meditec ein Wert aus den sonntäglich erscheinenden RuMaS Trading-Tipps.

RuMaS Express-Service: Maximum Aktien- und Hebel-Zertifikate-Tipps!

Wo wir einen Einstiegskurs sehen, welches Kursziel wir für diesen Trade anbieten und welches Hebel-Zertifikat wir vorschlagen – erfahren Sie nur im RuMaS Express-Service!

Wer sich vom Anleger zum Trader entwickeln möchte und mit kurzen Haltezeiten Gewinne machen möchte, bekommt mit dem Express-Service ständig neue Trading-Ideen frei Haus. Wer nicht täglich die Zeit hat sich um das Börsengeschehen zu kümmern, kann sich für RuMaS Trading-Tipps entscheiden, die an jedem Sonntag erscheinen.