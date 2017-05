Langer Name - Luxuriöse Güter – Große Übernahme

Der Französische Luxuskonzern Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) dürfte wohl nicht nur den weiblichen Lesern sehr gut bekannt sein. Jetzt möchte der Luxus- und Modekonzern seinen rund 60 Marken eine weitere hinzufügen. So gab das Unternehmen bereits vor einiger Zeit die Absicht bekannt, das Luxuslabel Christian Dior vollständig zu übernehmen. Daher hatte LVMH für die restlichen Aktien von Dior ein Übernahmeangebot an die Aktionäre abgegeben um die Anteile in Höhe von 74,3% aufzustocken und Dior vollständig zu übernehmen. Um diese Übernahme zu finanzieren hat der Konzern gleich vier Anleihen-Tranchen am Markt platziert. Begeben wurden neben einer sehr kurzfristigen variabel verzinsten Anleihe (ISIN: FR0013257599) gleich drei neue Festverzinsliche Anleihen im Gesamtwert von 3,25 Milliarden Euro mit Laufzeiten bis 2020,2022 und 2024 sowie eine Stückelung von 1000 Euro (ISIN´s: FR0013257607, FR0013257615 und FR0013257623).