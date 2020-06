Lang laufende Dow Jones-Puts für Skeptiker

Wer davon ausging, dass der Dow Jones-Index (ISIN: US2605661048) nach dem 38-prozentigen Absturz von seinem im Februar 2020 bei 29.568 Punkten erreichten Allzeithoch auf bis zu 18.213 Punkte (23.3.20) nach einer eventuell starken Gegenbewegung wegen der nach wie vor desaströsen Wirtschaftsdaten eher zur Schwäche neigen würde, lag falsch. Wurde der steile Anstieg in den ersten Wochen nach dem Absturz noch als Erholungsrally im Bearmarket eingestuft, so wechselten in jüngster Vergangenheit auch skeptisch eingestellte Börsianer ihre Ansichten und gehen trotz hoher Zweifel vor allem wegen der Geldschwemme von weiter steigenden Kursen der US-Aktien aus.

Offenbar gehen die US-Börsianer von einer baldigen Überwindung der Krise aus. Für Anleger, die der aktuell bullishen Marktentwicklung nicht ganz trauen und die Marktmeinung vertreten, dass sich der Dow Jones-Index in den nächsten Monaten doch wieder etwas der Realwirtschaft angleichen wird und daher unter Druck geraten wird, könnte eine Investition in Put-Optionsscheine mit langer Laufzeit interessant sein.

Put-Optionsschein mit Basispreis bei 29.000 Punkten

Der BNP-Put-Optionsschein auf den Dow Jones-Index mit Basispreis bei 29.000 USD, Bewertungstag 19.3.21, BV 0,001, ISIN: DE000PX31XW6, wurde bei der Kursindikation von 27.394 Punkten und dem Euro/USD-Kurs von 1,126 USD mit 2,95 – 2,99 Euro gehandelt.

Gibt der Dow Jones-Index innerhalb der nächsten vier Monate um 15 Prozent auf 23.270 Punkte nach, dann wird sich der handelbare Preis des Verkaufsoptionsscheines auf etwa 5,25 Euro (+76 Prozent) steigern. Tritt der Kursrückgang bereits innerhalb der nächsten zwei Monate ein, dann wird der Schein sogar einen Ertrag von 80 Prozent abwerfen, da er dann einen Preis von etwa 5,38 Euro erreichen wird.

Put-Optionsschein mit Basispreis bei 31.000 Punkten

Der BNP-Put-Optionsschein auf den Dow Jones-Index mit Basispreis bei 31.000 Punkten, Bewertungstag 19.3.21, BV 0,001, ISIN: DE000PX59C02, wurde bei der Kursindikation von 27.394 Punkten mit 4,08 – 4,12 Euro gehandelt.

Wenn der Index in spätestens drei Monaten auf 23.270 Punkte nachgibt, dann wird sich der handelbare Preis des Puts auf etwa 6,92 Euro (+68 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Dow Jones-Index oder von Hebelprodukten auf den Dow Jones-Index dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek