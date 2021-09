Lakewood Exploration: Erste Bohrungen auf historischer Silbermine!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Jetzt geht es ans Eingemachte! Silberexplorer Lakewood Exploration (CSE LWD / WKN A3CN1X) hat sich zwei äußerst vielversprechende Liegenschaften in Idaho und im „Silver State“ Nevada gesichert (wir berichteten). Die noch junge Gesellschaft arbeitet mit Hochdruck daran, beide Projekte so schnell wie möglich voranzubringen, wobei man auf dem Silver Strand-Projekt in Idaho schon ein zwei Schritte weiter ist. Dort will Lakewood in Kürze die ersten, eigenen Bohrungen vornehmen!



Um das vorzubereiten, hat Lakewood jetzt Coeur d’Alene Mining Contractors engagiert, Experten im Untertagebau, um kleinere Instandsetzungsarbeiten durchzuführen, bevor die erste Bohrphase anläuft. Diese soll dann in den nächsten Wochen auf dem im Bergbaudistrikt Coeur d’Alene gelegenen Projekt beginnen!



Die beauftrage Firma wird die Mine in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der United States Mine Safety and Health Administration (MSHA) bringen, Instandsetzungsarbeiten abschließen, 45 Fuß (13,72 Meter) Untertagestrecke entwickeln und eine 15 Fuß (4,6 Meter) mal 15 Fuß große Bohrausbuchtung einrichten. Auf diese Weise wird es Lakewood möglich sein, mit Explorationsbohrungen das Potenzial des Erzkörpers und dessen Potenzial in die Tiefe effizienter und genauer zu testen.





Lakewood sieht sich im Plan, sein erstes, auf 2.500 bis 3.000 Meter ausgelegtes, Bohrprogram auf Silver Strand noch vor Ende des dritten Quartals 2021 in Angriff zu nehmen und wird dabei sowohl von der Oberfläche als auch vom erwähnten Untertagebohrplatz aus Kernbohrungen abteufen.Wie Lakewoods President Morgan Lekstrom erklärte, werden die Entwicklungsmaßnahmen der Company auch zukünftig Bohr- und Entwicklungschancen eröffnen, während man die Tiefenausdehnung und die Neigung des Erzkörpers und der subparallelen Adern in dessen Umgebung definiert. Wie Herr Lektstrom weiter ausführte, sieht man auf Silver Strand Tiefenpotenzial erheblich über die Marke von 90 Metern hinaus, wo in der Vergangenheit der Abbau endete.Fazit: Spannende Zeiten beginnen für Lakewood Exploration. Mit dem ersten Bohrprogramm sollte sich zumindest andeuten, ob die Thesen der Geologen von Lakewood zur Silver Strand-Mine sich bewahrheiten könnten. Lakewood testet mit den jetzt angekündigten Bohrungen zunächst das Potenzial direkt unterhalb der historischen Ressourcenblöcke gefolgt von einem Ziel in größerer Tiefe und weiter westlich. Wenn man bedenkt, dass andere große Minen der Region wie die Lucky Friday-Mine von Hecla Mining, die bislang 89 Mio. Unzen Silber geliefert hat, in bisher über 2.000 Meter Tiefe reichen und weiterhin in die Tiefe offenbleiben, besteht noch gewaltiges Explorationspotenzial – zumal noch 5 Kilometer ungetestete Streichlänge auf Bohrungen warten!Sicher, Lakewood Exploration ist ein Frühphasenexplorer mit entsprechend hohem Risiko, doch das erfahrene und renommierte Management-Team hat sich unserer Ansicht nach Silberprojekte mit riesigem Potenzial sichern können, über das unserer Ansicht nach auch Lakewood verfügt.