Lage bleibt angespannt: Kleine Stabilisierung nach Rückschlag

Andreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenAsien macht es vor – und der Dax zieht mit: Nach dem Kurseinbruch zur Wochenmitte, wagen sich die Anleger wieder nach vorne, zumindest ein wenig. Denn so wie der Dax schaukelt auch der Handelskonflikt hin und her. Die Stimmung bleibt angespanntNach dem Schwächeanfall zur Wochenmitte stabilisiert sich der Dax am Donnerstag etwas. Asiens Börsen machen es vor: Sie verzeichnen nach dem heftigen Rückschlag Gewinne, die zum Teil kräftig ausfallen. Der Dax startet mit einem kleinen Plus von knapp 50 Punkten bei oder 0,3 Prozent.Der sich immer weiter hochschaukelnde Handelskonflikt zwischen den USA und anderen Staaten bleibt aber nach wie vor das bestimmende Thema. Angesichts der Nervosität der Investoren und deren Angst vor einem handfesten Handelskrieg könnten weitere Verluste drohen. Am Mittwoch war es die Androhung weiterer Strafzölle gegen China durch US-Präsident Donald Trump, die den Dax um anderthalb Prozent auf Talfahrt geschickt hatte.Am Nachmittag rücken Verbraucherpreis-Daten aus den USA in den Blick. Am Vormittag kümmern sich Anleger um Quartalsbilanzen deutscher Konzerne aus der zweiten Reihe.Der Windkraftanlagenbauer Nordex hat im zweiten Quartal fast doppelt so hohe Aufträge eingesammelt wie ein Jahr zuvor. Insgesamt summiert sich der Auftragseingang auf fast 1,1 Gigawatt. Alleine ein Rekordauftrag aus Brasilien steuert knapp 600 Millionen Megawatt bei. Schon im ersten Quartal hatte Nordex die Auftragsschwelle von einem Gigawatt geknackt.Analysten rechnen je Megawatt Leistung bei Windkraftanlagen an Land mit einem Auftragsvolumen von gut 800.000 Euro. Damit hätte Nordex im zweiten Quartal Aufträge im Wert von rund 900 Millionen Euro verbucht.Nordex Aktien klettern am Vormittag 5% und sind Topwert im TecDax.Der Preisverfall bei Zucker und Bioethanol lässt bei Europas größtem Zuckerkonzern Südzucker im ersten Geschäftsquartal den Gewinn einbrechen. Das operative Ergebnis sank um nahezu die Hälfte auf 78 Millionen Euro. Unter dem Strich blieben nur noch 20 Millionen Euro Gewinn übrig – rund drei Viertel weniger ist als ein Jahr zuvor.Der Umsatz verringerte sich trotz deutlich höherer Absatzmengen um 2,3 Prozent auf 1,74 Milliarden Euro.Südzucker verlieren ein Prozent und sind damit einer der schwächsten Werte im SDaxDie Reiselust zum Sommerbeginn hat dem Frankfurter Flughafen im Juni einen weiteren kräftigen Wachstumsschub beschert. Knapp 6,4 Millionen Passagiere nutzen das Drehkreuz Frankfurt und damit 9,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Damit wächst Fraport deutlich stärker als angepeilt.Die Übernahme eines Medizintechnikherstellers und zwei Großaufträge haben am Donnerstag bei den Aktionären des Spezialverpackungsherstellers Gerresheimer große Hoffnungen geweckt. Die Papiere schnellten am Vormittag an der Spitze des MDax um 10,97 Prozent auf 77,90 Euro nach oben. Das Rekordhoch von 78,25 Euro rückte damit wieder in greifbare Nähe.Seit dem Zwischentief im Februar haben die Aktien nun schon rund 28,5 Prozent gewonnen. Damals war den Investoren der Jahresausblick der Düsseldorfer sauer aufgestoßen.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.