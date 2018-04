Lagarde gefallen Kryptos

Krypto-Fans haben einen prominenten Fürsprecher bekommen. Christine Lagarde, derzeit IWF-Chefin, hat Anfang der Woche die Vorteile von Bitcoin und der Blockchain-Technologie erläutert. Das half dem Preis der Kryptowährungen, allerdings fehlte die Nachhaltigkeit. Gestern Abend tauchte Bitcoin wieder leicht unter die 8.000 Dollarmarke.



Lagarde glaubt, dass Kryptowährungen die Möglichkeit haben, Transaktionskosten zu minimieren, während die zugrundeliegende Technologie, die Effizienz verbessern und die Sicherheit erhöhen könnte. Krypto-Assets ermöglichen schnelle und kostengünstige Finanztransaktionen und böten gleichzeitig den Vorteil von Bargeld. Einige Zahlungsdienste machten weltweite Transfers jetzt in wenigen Stunden, nicht in Tagen. Die Technologie könnte den Finanzmärkten dabei helfen, effizienter zu arbeiten. Selbstausführende „smart contracts“ könnten die Notwendigkeit von Vermittlern beseitigen.

Dass der Markt aber insgesamt noch im Fluss ist, zeigt die Forderung des New Yorker Generalstaatsanwalt Eric Schneiderman, der mehr Informationen von 13 verschiedenen Kryptobörsen zur Transparenz haben möchte: „Angesichts steigender Kryptokurse haben Verbraucher in New York und im ganzen Land ein Recht auf Transparenz und Rechenschaftspflicht, wenn sie ihr Geld investieren. Doch allzu oft haben die Verbraucher nicht die grundlegenden Fakten, die sie benötigen, um die Fairness, Integrität und Sicherheit dieser Handelsplattformen zu beurteilen.“ Unter anderem wurden Informationen zu Margenhandel, Gebühren und Handelsvolumen angefordert. Die hohe Volatilität dürfte aufgrund der gemischten Nachrichtenlage eine Weile anhalten. Langfristig glauben viele Kryptofans an deutliche Steigerungen über die nächsten Jahre (sieh hier).