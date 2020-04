Längere Kontaktverbote? DAX im Rückwärtsgang

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Schlechte Laune am deutschen Aktienmarkt: In der Konferenz am Nachmittag will die Bundesregierung den Ländern im Zuge der Corona-Krise offenbar eine Verlängerung der bestehenden Kontaktbeschränkungen bis zum 3. Mai vorschlagen. Damit würde sich die von vielen erhoffte schrittweise Lockerung des öffentlichen Lebens verschieben - und damit wohl auch das langsame Hochfahren der Wirtschaft. Der DAX verliert bis zum Mittag rund 2,2 Prozent und notiert damit bei 10.460 Punkten. Mit Spannung erwartet werden auch die frischen Zahlen der US-Großbanken – gestern hatte JP Morgan bereits Gewinneinbußen von rund 70 Prozent verkündet.Keine guten Aussichten für die deutschen Autobauer: Das Bankhaus Metzler rechnet in diesem Jahr für die Autobranche mit dem größten Einbruch an Neuwagenverkäufen seit Ende des zweiten Weltkriegs. Im Vergleich zu 2019 könnte der Rückgang weltweit ganze 18 Prozent betragen, in Europa sogar über 30 Prozent. Das bekommt auch die Daimler-Aktie als meistgehandelter Wert in Stuttgart zu spüren: Sie bildet heute mit einem Verlust von 6,3 Prozent das Schlusslicht im DAX.Auch Wirecard notiert zur Wochenmitte bei knapp 120 Euro rund 2,3 Prozent im Minus, schlägt sich damit in einem negativen Gesamtmarkt aber noch halbwegs versöhnlich. Wirecard hatte bekannt gegeben, die türkische Sport-Streaming-Plattform S Sport Plus als Kunden gewonnen zu haben. Diese überträgt unter anderem die Premier League, die Formel 1 und die Bundesliga, Wirecard sorgt dabei fortan für die Vertriebsabwicklung vom Bestell- hin zum Zahlungsvorgang.MTU Aero Engines ist Daimler am Mittwoch dicht auf den Fersen – zumindest wenn es um die Verluste geht. Die MTU-Aktie fällt als rege gehandelter Wert in Stuttgart bis zum Mittag um 6,1 Prozent auf 117.70 Euro. Wie bekannt wurde, will MTU seinen Betrieb nach drei Wochen Corona-Stillstand wieder schrittweise aufnehmen. Dafür sollen am größten Standort München zunächst 20 Prozent der Beschäftigten in Kurzarbeit wieder tätig werden.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.