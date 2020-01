Ländervergleich der Schuldenberge: Pro-Kopf-Verschuldung in Deutschland rund fünfzehnmal höher als in Russland

Pro-Kopf-Verschuldung liegt in Deutschland bei 28.576 US-Dollar

Schuldenstand Deutschlands verringert sich jede Sekunde um rund 52 US-Dollar

Vor allem hoch entwickelte Industrieländer mit hoher Verschuldung je Einwohner





Wie aus einer Infografik von Kryptoszene.de hervorgeht, liegt die derzeitige Pro-Kopf-Verschuldung in Deutschland bei 28.576 US-Dollar. Am höchsten verschuldet sind die Japaner mit 89.515 US-Dollar, in den USA ist der Schuldenstand je Einwohner am Zweithöchsten. Am anderen Ende der Skala befindet sich Nigeria. Hier kommen auf einen Einwohner nur rund 707 US-Dollar Schulden. Insgesamt zeigt sich, dass insbesondere die hoch entwickelten Industrienationen vor einem hohen Schuldenberg stehen.







Hinsichtlich der aktuellen Schuldenentwicklung sticht die Bundesrepublik Deutschland positiv hervor: anders als in zahlre

ichen weiteren Staaten nimmt der Schuldenberg ab, anstatt weiterzuwachsen. Sekündlich verringert sich der Schuldenstand um etwa 52 US-Dollar bzw. 47 Euro.

Kontroversen treten zutage, wenn man die Gesamtvermögen der Länder mit den Pro-Kopf-Schulden der Staaten ins Verhältnis setzt. Nach Recherchen von Kryptoszene.de gilt Deutschland als viertreichster Staat der Welt. Das bundesdeutsche Gesamtvermögen beläuft sich auf 14.460 Milliarden US-Dollar. Das russische Vermögen ist mit 3.052 Milliarden Dollar beispielsweise zwar bedeutend geringer – und dennoch betragen die Pro-Kopf-Schulden in Deutschland 28.576, in Russland nur 1.836 Milliarden US-Dollar.

https://kryptoszene.de/schuldenberge-im-laendervergleich-pro-kopf-verschuldung-in-deutschland-rund-fuenfzehnmal-hoeher-als-in-russland/

