Länder holen Gold nach Hause

Dass diverse Zentralbanken ihr im Ausland gelagertes Gold nach Hause holen wollen, gibt zu denken. Grund könnte die Angst vor einer drohenden Wirtschaftskrise sein

Beispielsweise Rumänien lagert 65 Prozent seines Goldes bei der Bank of England. Insgesamt verfügt Rumänien über 130,7 Tonnen Gold im Wert von 3,85 Milliarden US-Dollar. Ein neues Gesetz erlaubt nur fünf Prozent des Goldes im Ausland zu lagern. Einigkeit besteht nicht: Die rumänische Führung will die Rückführung des Edelmetalls, während der Chef der Zentralbank alles so lassen will, wie es ist.

Deutschland hat dagegen 674 Tonnen Gold, das in Frankreich und bei der US-Notenbank liegt, zurückgefordert. Die Hälfte des deutschen Goldes ist bereits in der Heimat. Ein anderes Land, Ungarn, überlegt seine Goldreserven im Falle einer geopolitischen Krise im eigenen Land aufzubewahren.

Aus Sicht der Zentralbanken ist Gold ein Mittel zur Aufrechterhaltung des finanziellen Glaubens, wenn ein wirtschaftlicher Umbruch ansteht oder vorliegt. Und wie sieht es in Italien aus? Hier wollen die Bürger die Goldreserven ihres Landes kontrollieren. Die italienische Zentralbank sieht sich großer Kritik gegenüber. So fordert die "5-Sterne-Bewegung" unter anderem, dass das Gold der Bank von Italien von den italienischen Bürgern übernommen wird. Immerhin geht es um 102 Milliarden US-Dollar und die Enteignung von Staatsgold.

Das sind nur Beispiele, wie groß also die Rolle des Goldes in der Welt ist. Da haben auch die Goldgesellschaften, die sich um den Nachschub des Edelmetalls kümmern, Aufmerksamkeit verdient. Da wären etwa Bluestone Resources oder Revival Gold.

Bluestone Resources kann von seinem Cerro Blanco-Goldprojekt in Guatemala aktuell wieder von sehr guten Bohrergebnissen berichten. Das zu 100 Prozent im Alleineigentum von Bluestone Resources befindliche Projekt in Guatemala brachte Ergebnisse von bis zu 19,9 Gramm Gold und

281 Gramm Silber je Tonne Gestein.

Auch Revival Gold konnte von seinem Beartrack-Goldprojekt wieder schöne Bohrergebnisse berichten. Das bereits früher produzierende Goldprojekt in Idaho hat bereits bis zu 20,10 Gramm Gold bei Bohrungen hervorgebracht.

