L'Oréal-Aktie dürfte Outperformance zeigen! - Aktienanalyse

New York (www.aktiencheck.de) - L'Oréal-Aktienanalyse des Analysten Robert Ottenstein von Evercore ISI:

Laut einer Aktienanalyse äußert Analyst Robert Ottenstein vom Investmenthaus Evercore ISI in Bezug auf die Aktien des Kosmetikkonzern L'Oréal (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, EN Paris: OR, Nasdaq OTC-Symbol: LRLCF) im Rahmen einer Ersteinschätzung die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.

Die Analysten von Evercore ISI sind der Meinung, dass die Konsensprognosen zum Umsatz von L'Oréal im Zeitraum 2018 bis 2021 niedrig seien.

Analyst Robert Ottenstein hält ein über den Markterwartungen liegendes durchschnittliches Umsatzwachstum von 6% für möglich. Eine steigende Nachfrage in China und den Schwellenländern als auch e-Commerce-Maßnahmen sollten sich als treibende Faktoren erweisen.

In ihrer L'Oréal-Aktienanalyse nehmen die Analysten von Evercore ISI die Coverage des Titels mit einem "outperform"-Rating und einem Kursziel von 235,00 EUR auf.

Kurzprofil L'Oréal:

L'Oréal (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, EN Paris: OR, Nasdaq OTC-Symbol: LRLCF) ist ein führendes Kosmetikunternehmen, das in Europa und auch international vor allem in der Vermarktung von Schönheits- und Pflegeprodukten vertreten ist. Zu dem französischen Konzern gehören über 25 internationale Marken. Die Haarpflegeprodukte und Kosmetika der bekannten Marken wie L'Oréal, Bioterm, Maybelline, Kiehl's, The Body Shop, Essie, Helena Rubinstein, Giorgio Armani, Garnier, Lancôme oder Vichy werden über große Einzelhandelsketten, Friseursalons, Apotheken und den Versandhandel vertrieben. Zentral für L'Oréal ist der Bereich Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen unterhält außerdem Forschungseinrichtungen und Entwicklungscenter auf allen Kontinenten. (23.05.2018/ac/a/n)

