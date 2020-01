LPKF Laser – ein Knaller aus der dritten Reihe

Weitere Suchergebnisse zu "LPKF Laser":

Dass sich auch abseits der heiß diskutierten Werte gutes Geld verdienen lässt, beweist die Aktie von LPKF Laser. Der Kurs war schon im vergangenen Jahr um 190 Prozent gestiegen. Seit dem Jahreswechsel hat sich der Nebenwert um weitere 15 Prozent verteuert. Der Großteil dieses Anstiegs erfolgte gestern, nachdem das Unternehmen von einem wichtigen Auftrag für die Massenfertigung von Halbleiterkomponenten aus Dünnglas berichtet hatte. Das wurde vor allem deshalb so gefeiert, weil gerade der Auftragsbestand zuletzt von einigen Analysten relativ kritisch betrachtet wurde.

Ein „Top-Pick“ auch für 2020

LPKF Laser entwickelt und fertigt Lasersysteme, die unter anderem bei der Herstellung von elektronischen Bauteilen eingesetzt werden. Das Unternehmen befindet sich auf einem guten Weg vom Anlagenbauer hin zu einem Technologieunternehmen. Für die Analysten von Hauck & Aufhäuser ist LPKF trotz der fulminanten Kursentwicklung sogar einer der „Top-Picks“ für das laufende Jahr. Sie gehen davon aus, dass die Markterwartungen 2020 bei einer deutlichen Margenverbesserung erneut übertroffen werden. Das Kursziel von 22 Euro impliziert ein Potenzial von immerhin gut 20 Prozent.

Ein wikifolio auf Rekordhoch

Frank Großer ( FGCapital ) hat die Aktie seit fast einem Jahr in seinem wikifolio

Value Nebenwerte und liegt bei der Position aktuell mit 148 Prozent im Plus. Nachdem er im Herbst schon einmal Teilgewinne realisiert hatte, blieb diesmal eine aktive Handlung aus. Stattdessen freut er sich über die „tolle Nachricht“, die seiner Ansicht nach ein Wachstumsfaktor für das Unternehmen aus Hannover sein könnte. Die Entwicklung bei LPKF ist ein Grund, warum das Musterdepot mittlerweile mit zehn Prozent im Plus liegt und auf Allzeithoch notiert. Der Trader konzentriert sich auf vermeintlich unterbewerte Aktien mit einer Marktkapitalisierung von maximal 400 Millionen Euro.

+12,0 % seit 30.07.2018

+37,3 % 1 Jahr

0,60× Risiko-Faktor

EUR 0,00 investiertes Kapital

FGCapital DE000LS9NRG9 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart Analyse Jan 19Jul 19Jan 200-40-2020 KennzahlenAktiv diversifiziertes Portfolio! Ziel-Rendite deutlich überschritten

Uwe Jaennert ( GordonGekko74 ) ist bei LPKF Laser über sein wikifolio

BaumbergTrading ebenfalls engagiert. Die Aktie ist im Musterdepot mit einer Gewichtung von acht Prozent vertreten. Der erfahrene Trader war Anfang Oktober eingestiegen und freut sich nun über 64 Prozent Kursgewinn. Gewinnmitnahmen scheinen bei ihm vorerst nicht auf dem Plan zu stehen. Dafür klingt sein aktueller Kommentar jedenfalls viel zu euphorisch: „Die LIDE-Technologie des Unternehmens ist der Treiber für die zukünftige Entwicklung. LPKF Laser sieht in vielen Branchen Anwendungsbereiche und befindet sich mit Unternehmen in Gesprächen der Zusammenarbeit. Die erste Nachricht mit einem weltweit führenden Unternehmen ist bereits ein erster Ritterschlag“. Das seit Anfang 2015 bestehende wikifolio, bei dem eine jährliche Rendite von „10 Prozent plus X“ angestrebt wird, weist aktuell eine durchschnittliche Jahres-Performance von 14,8 Prozent aus.

+102,0 % seit 29.01.2015

+28,5 % 1 Jahr

0,56× Risiko-Faktor

EUR 122.809,79 investiertes Kapital

GordonGekko74 DE000LS9GZY9 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart Analyse Bechmarks für Intraday nicht verfügbar201620182020501001500-50 KennzahlenAnleger vertrauen langfristig auf das wikifolio! Perfektes Timing beim Nachkauf

Axel Klages ( Analysator ) hat sich die Kommentierung der aktuellen News bislang gespart. Freuen wird er sich darüber aber sicher trotzdem. Schließlich hatte der Trader seinen Bestand an LPKF-Aktien in dem wikifolio BEPE2 am Montag zu 16 Euro gerade erst aufgestockt. Ein perfektes Timing, durch das sein Musterdepot (11,9 Prozent Jahres-Performance im Schnitt) den alten Hochs wieder einen Schritt näher gekommen ist. Der Trader trifft seine Handelsideen „unter Einbeziehung von Börsenzeitungen, Wirtschaftspresse, Fernsehberichten/ -nachrichten und dem Internet.

+112,6 % seit 18.06.2013

+20,9 % 1 Jahr

1,25× Risiko-Faktor

EUR 24.665,98 investiertes Kapital

Analysator DE000LS9HRC0 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart Analyse 20142016201820201002000-100 KennzahlenÜber 100% Performance seit Beginn! Die meistgehandelten Aktien der letzten sieben Tage auf wikifolio.com

# Name ISIN Handelsvolumen Alle Trades Käufe 1 Varta DE000A0TGJ55 € 3 153 191 1676 64% 2 Wirecard DE0007472060 € 2 031 101 900 56% 3 Beyond Meat US08862E1091 € 481 269 502 56% 4 Ballard Power Systems CA0585861085 € 117 291 469 56% 5 Morphosys DE0006632003 € 971 063 411 76% 6 Tesla Motors US88160R1014 € 38 723 388 50% 7 Apple US0378331005 € 41 700 353 58% 8 Cancom DE0005419105 € 637 291 296 53% 9 Lufthansa DE0008232125 € 263 114 249 61% 10 Microsoft US5949181045 € 48 784 248 64%

