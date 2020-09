LPKF Aktie: Darauf kommt es jetzt an!

Die Aktie der LPKF Laser & Electronics AG scheiterte im Juli daran, einen Anstieg über den Widerstand bei 26,00 Euro zu vollziehen. Anschließend begann eine neue Abwärtsbewegung. Sie führte den Kurs in der ersten Augusthälfte wieder unter seinen 50-Tagedurchschnitt zurück. Ein erster Anlauf, den EMA50 wieder zu überwinden scheiterte zur Monatsmitte.

Zum Ende des Monats konnte der 50-Tagedurchschnitt jedoch signifikant überwunden werden. Anschließend stieg die Aktie weiter an und bildete am 2. September bei 22,50 Euro ein Hoch aus. Von hier aus fiel der Kurs in den letzten Tagen wieder auf den 50-Tagedurchschnitt bei 20,85 Euro zurück. Noch behaupten die Bullen den gleitenden Durchschnitt, doch die Gefahr eines neuerlichen Bruchs dieser Unterstützung ist noch nicht gebannt.

Wichtig für die Bullen ist, dass am Nachmittag ein Wochenschlusskurs oberhalb von 20,85 Euro ausgebildet werden kann. Dies würde den Käufern in der neuen Woche die Möglichkeit geben, die LPKF Laser & Electronics-Aktie erneut bis auf das Hoch vom 2. September bei 22,50 Euro ansteigen zu lassen. Danach sollte versucht werden, bis an den Widerstand bei 23,10 Euro vorzudringen und von hier aus einen Anstieg auf die Maihochs bei 24,85 und 24,90 Euro zu vollziehen.

Kann der 50-Tagedurchschnitt jedoch nicht verteidigt werden, drohen erneute Abgaben bis auf das Augusttief bei 19,10 Euro. Gibt die Aktie diese Unterstützung auf, sollten weitere Abgaben zunächst bis auf das Tief vom 15. Juni bei 18,10 Euro und schließlich auch auf das Maitief bei 17,74 Euro einkalkuliert werden.





