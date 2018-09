LÖSUNG zur CFD Margin Anhebung!

Sehr geehrte Leser,





seit dem ersten August 2018 sind innerhalb der Europäischen Union, die neuen Brokerregelungen der Europäischen Aufsichtsbehörde (ESMA) in Kraft getreten.





Die Margins (Sicherheitshinterlegung beim Broker) wurden teilweise um bis zu 1000%, also das zehnfache ihres ursprünglichen Standes angehoben. Dadurch wurde es für viele Trader/Investoren unmöglich überhaupt noch CFD Positionen einzugehen, geschweige denn Diversifikation auf dem Portfolio vorzunehmen.Im Wissen um diesen Schlag der ESMA, haben wir uns mit dieser Problematik bereits seit Monaten beschäftigt und eine Möglichkeit gefunden genauso weiter zu handeln wie bisher. Weshalb sich für uns bekanntlich rein gar nichts geändert hat!

Auf alle die bereits gehandelt haben und mit uns in Kontakt stehen hat dies keinen Einfluss!





Wenn es für Sie interessant ist wieder zu den alten sehr niedrigen Margins zu handeln, schreiben Sie uns eine E-Mail an info@hkcmanagement.de mit dem Betreff „CFD“, fügen Sie Ihre Telefonnummer hinzu und wir rufen Sie alsbald an und erklären ihnen kurz die Umsetzung. Somit können auch Sie weiterhin CFDs wie bisher nutzen.



Das Ganze ist ein kostenloser Service von uns!

Mit besten Grüßen

Philip Hopf

HKCmanagement -Team