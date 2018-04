LOGITECH weiterhin attraktiv!

Weitere Suchergebnisse zu "Logitech":

(wirtschaftsinformation.ch) – Aufmerksamen Börsenanlegern dürfte nicht entgangen sein, dass die US-Technologie-aktien phasenweise stark unter Druck standen, was die Medien genüsslich ausschlachteten. Wir wollen die Kursbewegung der letzten Wochen aber ganz nüchtern analysieren. Fakt ist, dass der US-Börsenindex Nasdaq 100, der die 100 grössten US-Technologie-aktien enthält, seit dem in der ersten März-Hälfte erreichten Allzeithöchst rund 10% eingebüsst hat. Trotz dieses Rückschlags steht der Index allerdings immer noch auf dem Niveau von Anfang Januar. Und seit Anfang 2009, dem Beginn der aktuellen Börsen­hausse, hat sich der Index mehr als versechsfacht. Ist es da nicht logisch resp. sogar gesund, dass zwischendurch auch mal ein paar Prozentpunkte eingebüsst werden?

Die aktuelle Börsenberichterstattung ist exemplarisch dafür, wie die Anleger heutzutage ticken: Der Betrachtungszeitraum wird immer kürzer. Stellt sich eine Verlustphase ein, wird umgehend vom Ende der Aktie als Wertanlage berichtet. Zudem geht schnell vergessen, dass vor allem jene Aktien eins auf den Deckel gekriegt haben, die zuvor eben auch stark gestiegen sind. Unvernünftig hohe Bewertungsniveaus haben schon immer zu Bereinigungsphasen geführt! Die Aktie des PC-Zubehörspezialisten LOGITECH, die wir seit 2015 im Musterportfolio führen, hat sich in den letzten Wochen jedoch geschickt aus der Affäre gezogen. Zwar färbte die negative Stimmung am US-Technologiesegment auch auf LOGITECH ab. Weil der Kursanstieg der vergangenen Jahre aber auf äusserst soliden Geschäftsergebnissen basierte, hielt sich der Schaden in Grenzen. Seit Anfang Januar notiert die Aktie immer noch um +6% im Gewinn. Für alle Leserinnen und Leser, die bei LOGITECH nicht investiert sind, ergibt sich dennoch eine günstige Kaufgelegenheit. Nicht nur wir sehen mit einem Kursziel von CHF 45 ein erhebliches Aufwärtspotenzial für diese Technologieaktie, sondern auch die UBS (Kursziel CHF 43), Kepler Cheuvreux (CHF 46) und die Bank Vontobel (CHF 48)!

LOGITECH N ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Ticker-Symbol LOGN gelistet, die Wertpapier-Kennnummer lautet A0J3YT, letzter Kurs ca. CHF 34.76.

