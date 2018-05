LOGITECH torpediert die Erwartungen!

Weitere Suchergebnisse zu "Logitech":

(wirtschaftsinformation.ch) – In unserem letzten Update zum PC-Zubehörspezialisten LOGITECH erwähnten wir, dass diese Technologieaktie vernünftig bewertet sei und deshalb nicht mit den überteuerten US-Techwerten verglichen werden darf. Am Schweizer Aktienmarkt gibt es zwar kein anderes Unternehmen, das trotz konstant sehr guter Leistungen immer wieder gewissen Vorbehalten ausgesetzt ist. Uns ist es jedoch egal, wenn die Skeptiker den auf Hochdampf fahrenden Zug verpasst haben. In unserem Musterportfolio hat die Aktie seit 2015 nämlich eine sensationelle Performance von +220% geliefert. Anfang Mai berichtete LOGITECH über das vierte Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahres 2017/2018 (endete am 31. März). Einmal mehr wurden die Erwartungen torpediert!

LOGITECH erzielte einen um +15.9% höheren Umsatz von CHF 592.4 Mio. (Markterwar­tung CHF 563 Mio.) sowie einen operativen Gewinn von CHF 55.1 Mio. (Markterwartung CHF 44.5 Mio.). Auch der Reingewinn lag mit CHF 34.4 Mio. massiv über den erwarteten CHF 30 Mio. Bei den verschiedenen Produktkategorien stach „Gaming“ (Zubehör für PC-Spiele) mit +77% hervor. Dieses Segment steuert mittlerweile mehr als einen Fünftel zum Umsatz bei. Ausgesprochen gut verkauften sich auch Tablet-Zubehör (+56%) und Videokonferenz-Systeme (+41%). Das Geschäft mit PC-Mäusen und -Tastaturen, welches immer noch fast die Hälfte des Umsatzes ausmacht, legte um +9% bzw. +14% zu. Wei­tere positive Punkte waren, dass die Gewinnmarge bei komfortablen 36.4% lag und der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr bestätigt wurde. Nach einem operativen Gewinn von CHF 286.7 Mio. im abgelaufenen Geschäftsjahr will LOGITECH einen opera­tiven Gewinn von CHF 310 Mio. bis CHF 320 Mio. erzielen. Als Reaktion auf den über­zeugenden Quartalsbericht legte die Aktie phasenweise um +11% zu. Während die Bank Vontobel das Kursziel von CHF 48 bestätigt hat, erhöhten Kepler Cheuvreux und die UBS das Kursziel auf CHF 46.50 resp. CHF 47. Unser Kursziel lautet CHF 45!

LOGITECH N ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Ticker-Symbol LOGN gelistet, die Wertpapier-Kennnummer lautet A0J3YT, letzter Kurs ca. CHF 40.27.

