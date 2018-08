LOGITECH strotzt vor Stärke!

Weitere Suchergebnisse zu "Logitech":

(wirtschaftsinformation.ch) – „Wie so oft in der Vergangenheit dürfen einmal mehr starke Zahlen erwartet werden“ schrieben wir Ende Juni im Update zu LOGITECH. In der vergangenen Woche hat der Computerzubehör-Hersteller nun einen Halbjahresbericht publiziert, bei dem einem das Wasser im Munde zusammenläuft. Sämtliche Markterwartungen wurden übertroffen, zudem hat LOGITECH den Geschäftsausblick abermals erhöht.

Während man mit einem Umsatz von USD 580 Mio. gerechnet hatte, konnte LOGITECH die Verkäufe um +15% auf USD 608 Mio. steigern. Der operative Gewinn (CHF 32 Mio.) lag um +14% über der Markterwartung, der Reingewinn (CHF 38 Mio.) sogar um +24% über der Markterwartung. Im abgelaufenen Quartal waren es erneut die Gaming-Pro-dukte (+75%) und die Videokonferenzsysteme (+65%), die sich ausgesprochen gut ent­wickelten. LOGITECH-CEO Bracken Darrell sprach denn auch von einem starken Start ins Geschäftsjahr 2018/2019 (endet am 31. März 2019). Als Reaktion auf die hervorragen­den Aussichten wurde die firmeneigene Prognose erneut angehoben. Wurde zuvor ein Betriebsgewinn von USD 310 Mio. bis USD 320 Mio. erwartet, rechnet Darrell nun mit CHF 325 Mio. bis CHF 335 Mio. Dies ist insofern überraschend, weil die ursprüngliche Prognose erst ein paar Monate alt und das Auftaktquartal in der Regel das schwächste ist. Wenn LOGITECH bereits jetzt schon derart gut läuft, werde das Wachstum im lau­fenden Jahr stark bleiben, sagte Darrell. Das weitere Wachstum soll über die Diversifizie­rung erreicht werden. Die Übernahme der US-Firma Blue Microphones für USD 177 Mio. wurde am Tag der Ergebnisvorlage gemeldet, weitere Übernahmen dürften folgen. Die Aktie hat kurz nach Börseneröffnung bei CHF 47 einen Allzeithöchststand erreicht, wo-bei zwischenzeitliche Gewinnmitnahmen auf den Notierungen lasteten. Angesichts des überzeugenden Geschäftsausblicks kann die Aktie mit Kursziel CHF 50 gehalten werden. Wir sichern die Position nun mit einer Stop-loss Limite bei CHF 42 ab!

LOGITECH N ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Ticker-Symbol LOGN gelistet, die Wertpapier-Kennnummer lautet A0J3YT, letzter Kurs ca. CHF 45.46.

