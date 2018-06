LOGITECH erreicht neues Allzeithöchst!

Weitere Suchergebnisse zu "Logitech":

(wirtschaftsinformation.ch) – Während die meisten bekannten Börsenindizes wie der Swiss Market Index, der deut­sche Aktienindex DAX oder der US-Börsenindex Dow Jones seit Anfang Januar per Saldo an Terrain eingebüsst haben, ist mit den Technologieaktien ausgerechnet jenes Markt­segment auf ein neues Rekordhoch vorgestossen, bei dem am häufigsten vor Rückschlägen gewarnt wird. So hat der Nasdaq 100 Index, der als Gradmesser für die Kursentwicklung der Technologieaktien gilt, seit Anfang Januar um +13% zugelegt und vor Kurzem eine neue Bestmarke erreicht. Im Gleichschritt mit der US-Technologiebörse hat auch die Aktie des Computerzubehör-Herstellers LOGITECH, die wir seit April 2015 in unserem Musterportfolio führen, ein Allzeithöchst markiert.

Gerade im Hinblick auf die generelle Stimmung an den Aktienmärkten ist es von Vorteil, dass die Technologieaktien, welche die Börsenhausse der letzten Jahre entscheidend getragen haben, wieder an Schwung gewinnen. Gleichwohl gilt es jedoch auch bei den Technologieaktien selektiv vorzugehen. Denn Aktien wie Netflix, Facebook oder Amazon sind zweifellos sehr sportlich bewertet. Dies gilt nicht für LOGITECH. Die Aktie weist ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 25x auf, was angesichts des starken Wachstums durchaus vertretbar ist. Im Mai hat LOGITECH mit den Zahlen für das vierte Quartal des abgelau­fenen Geschäftsjahres 2017/2018 (endete am 31. März) die Erwartungen geradezu tor­pediert. Gleichzeitig stellte LOGITECH für das laufende Geschäftsjahr einen Anstieg des operativen Gewinns von +8% bis +12% in Aussicht. Gegen Ende Juli wird das Unterneh­men über das erste Geschäftsquartal berichten. Wie so oft in der Vergangenheit dürfen einmal mehr starke Zahlen erwartet werden. Wir erhöhen unser Kursziel von CHF 45 auf CHF 50, stufen die Aktie gleichzeitig allerdings von „KAUFEN“ auf „HALTEN“ zurück. Wer noch keine LOGITECH-Aktien besitzt, sollte demnach jetzt nicht mehr einsteigen und eine Zwischenkorrektur in den Bereich von CHF 40 abwarten.

LOGITECH N ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Ticker-Symbol LOGN gelistet, die Wertpapier-Kennnummer lautet A0J3YT, letzter Kurs ca. CHF 44.99.

