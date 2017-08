LOGITECH am Ende der Fahnenstange angelangt?

Weitere Suchergebnisse zu "Logitech":

(wirtschaftsinformation.ch) – Unmittelbar nach Redaktionsschluss der letzten WIRTSCHAFTSINFORMATION legte der Westschweizer Computerzubehör-Hersteller LOGITECH die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal vor. Gegenüber der vergleichbaren Vorjahresperiode stieg der Umsatz um +10.4% auf USD 529.9 Mio., womit die Markterwartung (USD 511.2 Mio.) geschlagen werden konnte. Noch deutlicher, nämlich um +19.6%, verbesserte sich der Reingewinn. Mit USD 39.7 Mio. konnte die Marktprognose (USD 35.3 Mio.) haushoch übertroffen werden. Es war also alles angerichtet für eine Fortsetzung der Mitte 2016 lancierten Kursparty!

Zunächst ging die Aktie erwartungsgemäss in den Steigflug über. Mit CHF 39 wurde so­gar der höchste Kurs seit Dezember 2007 registriert. Dann allerdings rollte eine umfang­reiche Verkaufswelle über LOGITECH hinweg. Erst im Bereich von CHF 34 kam der Kursrückgang zum Stillstand. Eine Kurseinbusse von 13% vom Tageshöchst zum Tagestiefst ist nach den sehr guten Quartalszahlen fast nicht zu erklären. Berechtigterweise fragte man sich in Börsenkreisen, ob bei LOGITECH womöglich die Luft draussen sei. Der Blick auf die detaillierten Geschäftsprognosen lässt jedoch einen anderen Schluss zu. Wie schon in den letzten Quartalen hat LOGITECH auch diesmal den Ausblick erhöht. Ging das Unternehmen bislang von einem hohen einstelligen Umsatzwachstum im laufenden Geschäftsjahr (endet am 31.03.2018) aus, soll der Umsatz nun um +10% bis +12% wach­sen. Zudem soll der operative Gewinn per Ende des laufenden Geschäftsjahres neu zwi­schen USD 260 Mio. und USD 270 Mio. liegen, womit die Schätzungen um USD 10 Mio. erhöht wurden. Wir stufen die heftige Kursreaktion daher eher als „Sell on good News“ ein, da die Aktie in den letzten Monaten explodiert ist. Schützenhilfe erzielt LOGITECH von der Bank Vontobel, die das Kursziel von CHF 39 auf CHF 43 erhöht hat. Unser Kursziel liegt bei CHF 40, die Stop-loss Limite für die Hälfte der Position bei CHF 32!

LOGITECH N ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Ticker-Symbol LOGN gelistet, die Wertpapier-Kennnummer lautet A0J3YT, letzter Kurs ca. CHF 35.15.

