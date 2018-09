LOGITECH mit +256% Gewinn verkauft!

Weitere Suchergebnisse zu "Logitech":

(wirtschaftsinformation.ch) – Vor zwei Wochen haben wir für die Aktie des Computerzubehör-Herstellers LOGITECH bei CHF 45 eine Stop-loss Limite gesetzt, weil wir nach dem Rekordlauf kein Risiko mehr eingehen wollten. Dies vor allem auch aus dem Grund, da in letzter Zeit die Kurse vieler Börsenlieblinge unvermindert nach unten drehten und die Performance dahinschmolz. Die Stop-loss Limite wurde inzwischen erreicht und LOGITECH aus dem Musterportfolio abgesetzt. Seit Anfang Januar resultiert ein Gewinn von +37%, womit LOGITECH zu den 10 besten Aktien am Schweizer Aktienmarkt zählt. Wer bei dieser Aktie seit der Erstempfehlung vom 02.04.2015 zu CHF 12.65 investiert war, hat einen Gewinn von satten +256% erzielt. Selbst wer erst bei der letzten Kaufempfehlung am 24.05.2018 eingestiegen ist, hat noch +12% verdient. Wir haben uns zwar nicht gerne von LOGITECH getrennt, weil der Computerzubehör-Hersteller nach wie vor ein Top-Unternehmen ist. Gleichwohl haben Sentimentalitäten im Börsengeschäft keinen Platz. Deshalb haben wir die Ernte ohne schlechtes Gewissen ins Trockene gebracht.

LOGITECH bleibt selbstverständlich auf unserer Fokusliste. Wir setzen nun aber darauf, dass eine Welle von Gewinnmitnahmen über die Aktie hinwegrollt, was angesichts der zuletzt eingetrübten Stimmung im Technologiesektor nicht überraschen würde. Im Bereich von CHF 35 würden wir dann neue Käufe in Betracht ziehen. Vorderhand lassen wir den Verkaufsbetrag auf dem Konto, was allerdings nicht heisst, dass wir untätig sind. Wir verfolgen einige interessante Aktien, die durchaus das Zeug für eine Aufnahme ins Musterportfolio haben. Weil das Finanzmarktumfeld derzeit aber sehr anspruchsvoll ist, wollen wir zunächst mehr Anhaltspunkte haben, ob es an den Börsen zu einer Sektorenrotation kommt. Im Detail stellt sich die Frage, ob klassische Wachstumsaktien die zuletzt eingebüsste Beliebtheit wieder zurückgewinnen oder ob sich die Geldflüsse in Richtung defensiver Qualitätsaktien verlagern werden. „Wie so oft in der Vergangenheit dürfen einmal mehr starke Zahlen erwartet werden“ schrieben wir Ende Juni im Update zu LOGITECH. In der vergangenen Woche hat der Computerzubehör-Hersteller nun einen Halbjahresbericht publiziert, bei dem einem das Wasser im Munde zusammenläuft. Sämtliche Markterwartungen wurden übertroffen, zudem hat LOGITECH den Geschäftsausblick abermals erhöht.

LOGITECH N ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Ticker-Symbol LOGN gelistet, die Wertpapier-Kennnummer lautet A0J3YT, letzter Kurs ca. CHF 45.24.

