LIDL siegt vor REWE und EDEKA

Hamburg, 27. Februar 2020 – Einer aktuellen repräsentativen Studie zufolge ist Lidl die stärkste Marke unter den Supermärkten und Discountern. Aldi Nord und Süd liefern sich einen spannenden Zweikampf um die bessere Platzierung im von SPLENDID RESEARCH durchgeführten Top 10 Ranking. Ferner gibt die Studie Aufschluss darüber, welche Marken noch besonders hart an ihrem Image arbeiten müssen und was EDEKA zum Sprung auf Platz eins fehlt.

Das Hamburger Marktforschungsinstitut SPLENDID RESEARCH hat im Januar 2020, im Rahmen einer repräsentativen Umfrage, über sein Online-Panel www.befragmich.de 1.522 Deutsche zwischen 18 und 69 Jahren zum Thema Discounter und Supermärkte befragt. Untersucht wurde welche Marken in dieser Branche am bekanntesten sind, über welches Image sie verfügen und wie hoch die Kauf-/Wiederkaufwahrscheinlichkeit ist.

Die Ergebnisse zeigen: Den höchsten Score beim SPLENDID RESEARCH BRAND INDEX erzielt Lidl. Der Discounter verfügt in der Gesamtbevölkerung nicht nur über eine sehr hohe Bekanntheit von 94 Prozent (Platz 2 hinter REWE), sondern erreicht zudem auch beim Markenimage nach EDEKA die besten Werte. Die Befragten schätzen an Lidl insbesondere das sehr gute Preis-/Leistungsverhältnis (78,7 %) – darüber hinaus wird die Marke als vertrauenswürdig wahrgenommen (69,5 %), die sich stets weiterentwickelt (69,7 %).

Einen interessanten Zweikampf liefern sich Aldi Nord (Platz 6 im Gesamtranking) und Aldi Süd (Platz 5). Die süddeutsche Marke ist nicht nur bekannter (+ 3,6 %), sondern erzielt auch eine höhere Kauf-/Wiederkaufwahrscheinlichkeit und wird häufiger weiterempfohlen als die Vertretung aus dem Norden des Landes. Aldi Süd liegt hier auch deutlich über dem Durchschnitt aller betrachteten Marken.

EDEKA schafft es trotz der besten Imagewerte insgesamt nur auf den dritten Platz. "Das liegt in erster Linie an den - im Vergleich zu Sieger Lidl - klar schlechteren Werten bei der Preis/Leistung und etwas geringeren Bekanntheit in der Gesamtbevölkerung.", erklärt Studienleiter Kolja Turkiewicz von SPLENDID RESEARCH.

Die Marken real, Netto Marken-Discount und Marktkauf haben im Vergleich mit den anderen Marken aus den Top 10 ein deutlich schlechteres Image – die Lücke zu Platz sechs beträgt klare sechs Prozentpunkte.

Zur Methodik: Im ersten Schritt wurden die 15 bekanntesten Marken Deutschlands (ungestützte und gestützte Bekanntheit) ermittelt. Im zweiten Schritt wurde zunächst bei diesen 15 Marken der Durchlauf eines Markentrichters evaluiert. Anschließend beurteilten die Befragten das Image von zwei ihnen gestützt bekannten Marken. Für die Bewertung des Images wurden zehn Marken aus der ersten Welle ausgewählt, welche eine hohe Medienpräsenz oder eine besondere Position im Markt einnehmen. Der für das Ranking der stärksten Marken relevante SPLENDID RESEARCH BRAND INDEX wurde auf Basis der abgefragten Bekanntheits- und Imagewerte errechnet.

