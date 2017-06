LEG Immobilien: 90% Zertifikatgewinn seit 24. April sind auch nicht schlecht!

Weitere Suchergebnisse zu "LEG Immobilien":

Manchmal haben wir nicht alle von uns vorgeschlagenen Trading-Tipps im RuMaS Express-Service auf dem Schirm. So war es bei der LEG. Am 24. April hatten wir für die Aktie einen Einstiegskurs vorgeschlagen und ein Hebel-Zertifikat dafür genannt. Der Artikel zu dieser Trading-Idee wurde am 25.04. um 05.23 Uhr unter folgendem Titel veröffentlicht. „LEG Immobilien: Ist das der Weg zum neuen Allzeithoch? Trading-Chance!“ Noch nicht alle unsere Leser gehören auch zu unseren Abonnenten. Aus diesem Grund veröffentlichen wir ausnahmsweise in Ausnahmefällen unsere Stellungnahmen an die Abonnenten im Originaltext, damit sich auch die letzten Unentschlossenen für ein Express-Service-Abo entscheiden. Wir spielen mit „offenen Karten!“ Hier unsere Stellungnahme vom 24. April 2017:



Meinung der RuMaS Redaktion: Bei der LEG (WKN LEG111) sehen wir den Aufwärtstrend ab November intakt und die kleine Delle könnte als Einstiegschance gewertet werden. Wir halten einen ersten Einstieg ab 77,80 Euro mit einer Absicherung bei 75,23 Euro als gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Long-2 würden wir ab 78,50 Euro sehen, wobei bei 79,30 Euro schon der Widerstand wartet. Daher könnte ein zunächst kurzer Trade mit einem Hebel-Zertifikat die bessere Lösung sein. Wir schlagen das Zertifikat der UBS (WKN UW6HLB) vor, das einen Hebel von 11,54 bei einem Knockout von 70,9417 Euro hat. Der Spread liegt bei 2,99% und die Aktie ist ca. 8,26% vom Totalverlust entfernt.





Wie Sie am Kursverlauf sehen, folgte nach unserem Börsentipp ein steiler Kursanstieg und unser Stoppkurs wurde nicht unterschritten. Das brachte bei der Aktie inzwischen einen Kursgewinn von mehr als 9%. Diejenigen, die den Trade mit dem vorgeschlagenen Hebel-Zertifikat umgesetzt hatten, liegen bei über 90% Gewinn und das muss noch nicht alles gewesen sein. Die Aktie hatte Anfang Juni ein 6-Monatshoch markiert und der anschließende Kursrückgang wurde inzwischen wieder in einer Gegenbewegung fast gutgemacht. Die Chartindikatoren sind im positiven Bereich und die Umsätze befinden sich auf einem hohen Niveau. Die Chance auf weitere Kursgewinne ist nach unserer Meinung vorhanden.Ab wann wir bei einer Aktie in den Trading-Modus gehen würden, erfahren Sie regelmäßig, wenn Sie den RuMaS Express-Service abonnieren . Aber nicht nur die Abonnenten des Express-Service können von unseren Trading-Ideen profitieren, denn RuMaS Trading-Tipps gibt es an jedem Sonntag und unsere Trading-Liste umfasst regelmäßig mehr als 10 Trading-Chancen.