LAUT EINER UMFRAGE ERWARTEN PROFESSIONELLE ANLEGER IN DEUTSCHLAND EINE ANHALTEND STARKE PERFORMANCE VON MICRO- UND SMALL-CAPS

· 65 Prozent erwarten, dass Anleger zunehmend in Micro- und Small-Caps investieren werden

· 59 Prozent der Anleger geben an, dass die geringe Korrelation mit Large-Caps als zunehmend attraktiv und als Vorteil angesehen werde

Einer neuen Umfrage1 zufolge werden Micro- und Small-Caps in den kommenden sechs Monaten Mid- und Large-Caps übertreffen. Das gaben zumindest 65 Prozent der befragten Vermögensverwalter, Fondsmanagern und andere institutionelle Anleger in Deutschland an, die zusammen ein Kundenvermögen von 95 Milliarden US-Dollar verwalten.

Die Ergebnisse stammen von MBH Corporation plc, einer diversifizierten Investment-Holdinggesellschaft, die an der Frankfurter und der Düsseldorfer Börse sowie der US-amerikanischen Börse OTCQX notiert ist und erfolgreiche, gut etablierte Kleinst- und Kleinunternehmen in verschiedenen Regionen und Sektoren akquiriert.

Die Umfrage ergab auch, dass 91 Prozent der professionellen Anleger in Deutschland die Aktien von Kleinst- und Kleinunternehmen (Micro- und Small-Caps) derzeit als attraktive Anlagemöglichkeit betrachten. In den nächsten 12 Monaten erwarten 65 Prozent, dass Anleger ihr Aktienengagement in diesen Sektoren ausbauen werden. Über ein Viertel geht davon aus, dass sie ihre Investitionen deutlich erhöhen werden, während lediglich 3 Prozent prognostizieren, dass Anleger ihre Investitionen in Micro- und Small -Caps reduzieren werden.

Die Umfrage hat ergeben, dass Micro- und Small-Caps aufgrund ihrer geringen Korrelation mit den Large-Caps so attraktiv sind. Im aktuellen Marktumfeld halten 59 Prozent der in Deutschland ansässigen professionellen Anleger dies für ein zunehmend attraktives Merkmal. 25 Prozent erwarten, dass Micro-Caps im Laufe der kommenden drei Jahre sogar noch weniger mit Large-Caps korrelieren werden. 31 Prozent prognostizieren jedoch, dass sie sich stärker angleichen werden.

Frühere Umfragen der MBH Corporation haben ergeben, dass sich das durchschnittliche Wachstum von zehn beliebten Micro-Cap-Indizes im Zeitraum von 12 Monaten bis zum 26. März 2021 auf 90,89 Prozent belief. Die entsprechenden Zahlen für das durchschnittliche Wachstum von zehn führenden Small-Cap-, fünf Mid-Cap- und fünf Large-Cap-Indizes betrug hingegen 73,78 Prozent, 57,58 Prozent bzw. 45,03 Prozent.

Callum Laing, CEO der MBH Corporation plc: „Micro- und Small-Cap-Indizes verzeichneten in den letzten 12 Monaten ein sehr starkes Wachstum und haben Mid- und Large-Cap-Indizes überholt.

Kleinere Unternehmen profitieren häufig am meisten von den Hoffnungen auf eine wirtschaftliche Erholung und sind die Hauptgewinner, sobald diese einsetzt. Hinzu kommt die Tatsache, dass sie in der Regel agiler sind als die großen Unternehmen und sich daher in schwierigen Zeiten besser anpassen können. Dies ist der Grund dafür, warum sich Micro- und Small-Caps unter Anlegern großer Beliebtheit erfreuen. Unsere Umfrageergebnisse zeigen, dass dieser Optimismus nicht schwindet.“

MBH hat derzeit 25 sehr erfolgreiche und profitable Kleinunternehmen in seinem Portfolio und wird sich weiterhin auf etablierte rentable Kleinunternehmen in verschiedenen Regionen und Branchen konzentrieren.

MBH-Unternehmen haben eine minimale Verschuldung, erzielen ein EBITDA von 1 bis 10 Millionen US-Dollar und werden im Allgemeinen immer noch von ihren Gründern geführt, die Miteigentümer von MBH werden.

Durch die Nutzung ihrer einzigartigen Agglomeration™-Strategie kann MBH durch den konsequenten und wertschöpfenden Erwerb exzellenter Unternehmen erheblichen Shareholder Value schaffen. Mit Agglomeration™ wandeln profitable Unternehmen ihre privaten Aktien in öffentliche Aktien oder Anleihen der MBH Corporation plc in einem unbefristeten Earn-in-Modell um. Die Unternehmenseigentümer werden dann dazu angespornt, ihren Wachstumskurs zu beschleunigen, indem sie die Ressourcen der Gesellschaft nutzen, einschließlich Know-how, Transfer von bewährten Vorgehensweisen, Cross-Selling an andere Unternehmen der Gruppe und ggf. kostenfreie Finanzierung neuer Wachstumsprojekte.

Jedes Konzernunternehmen behält seine Autonomie und folgt einer angemessenen Unternehmens- und Finanzführung. Unternehmenseigentümer erhalten außerdem finanzielle Anreize zur Steigerung des Shareholder Value durch ein Aktienbonusprogramm, das ihre Interessen mit denen der öffentlichen Aktionäre in Einklang bringt.

MBH Corporation plc befragte im März 2021 35 professionelle Angeler in Deutschland.

Über MBH

MBH Corporation plc ist eine diversifizierte Investment-Holdinggesellschaft, die an der Frankfurter und Düsseldorfer Börse sowie der US-amerikanischen Börse OTCQX® notiert ist. Das Unternehmen erwirbt kleine bis mittelgroße Unternehmen in verschiedenen Regionen und Sektoren, die gut etabliert, rentabel und wachstumsorientiert sind. Durch die Nutzung ihrer einzigartigen Agglomeration-Strategie kann MBH Corporation plc durch den konsequenten und wertschöpfenden Erwerb exzellenter Unternehmen erheblichen Shareholder Value schaffen.

