LANXESS (Weekly) - Risiken überwiegen

Die Hochpunkte der letzten Jahre hat die Lanxess-Aktie jeweils knapp unterhalb derMarke von 70 EUR ausgeprägt. Auf diesem Niveau hat sich also ein hartnäckiger Widerstandetabliert. Im Dunstkreis dieser Hürde hat die Aktie zuletzt ein sog. „tweezer top“ausgeprägt, da die Hochs der letzten beiden Wochen nur wenige Cents auseinanderlagen.Gleichzeitig umschließt der Körper der zurückliegenden Woche das Pendant der Vorperiodevollständig, so dass ein „bearish engulfing“ entsteht. Die beiden negativen Candlestickmusterbetonen also die Risiken, zumal aufgrund der nahezu deckungsgleichen Hochpunkte vomJanuar und Mai (68,84/69,12 EUR) eine gewisse Doppeltopgefahr vorliegt. Auch die quantitativenIndikatoren mahnen aktuell zur Vorsicht. Während der MACD an seiner Signallinie scheiterteund wieder unten abzuprallen droht, zeigt sich zwischen dem eigentlichen Chart- unddem RSI-Verlauf eine negative Divergenz. Die erste wichtige Haltezone beginnt im Bereichder 38-Wochen-Linie (akt. bei 60,97 EUR) und erstreckt sich bis zum Märztief bei 59,89EUR. Bei einem Abgleiten unter diese Bastion wäre das diskutierte Doppeltop tatsächlichRealität. Der Sprung über die Marke von 70 EUR würde indes die bestehenden Gefahrennegieren.