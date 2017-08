LANXESS (Monthly) - Hopp oder topp

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":



















Wiederholt hat die Lanxess-Aktie sich an ihren Rekordständen bei rund 70 EUR versucht,ein nachhaltiger Ausbruch ist ihr dabei aber nicht gelungen. Genau das wäre aber nötig,um neues Aufwärtsmomentum zu entfachen. Für wahrscheinlicher halten wir indes einScheitern an den angeführten Barrieren. Schließlich signalisiert der jüngste „doji“gefolgt von zwei „shooting stars“ den Kräfteverschleiß der Bullen über die letztendrei Monate. Das alte Allzeithoch bei 69,99 EUR erweist sich demnach als starker Widerstand,denn die letzten Tests dieses Widerstands wurden jeweils mit Abverkäufen gekontert.Auch auf der Indikatorenebene schalten die Ampeln auf „gelb“. So nähert sich der MACDseiner Signallinie, was auf ein nachlassendes Momentum hindeutet. Vor diesem Hintergrunddefinieren wir ein Abgleiten unter das Tief des jüngsten „shooting stars“ bei 64,81EUR als Sell-Trigger. Bei einer negativen Weichenstellung rückt zunächst das bisherigeJahrestief (59,89 EUR) in den Fokus, ehe die Hochs vom Juli 2015 und April 2014 bei56,75/56,50 EUR den nächsten Auffangbereich abstecken. Letzterer harmoniert dabeibestens mit dem 38,2%-Retracement des Hausseimpulses von Februar 2016 bis Juni 2017(56,24 EUR).