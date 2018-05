LANXESS-Aktie: Kursziel nach gutem Jahresauftakt leicht angehoben - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

Gutes Q1: Insbesondere akquisitionsbedingt habe sich der Q1-Umsatz um 7% (Portfolio 15%, Preise 0%, Mengen -1%, Währung -7%) auf 2,57 Mrd. EUR erhöht. Durch den Ergebnisbeitrag der übernommenen Geschäfte und Preiserhöhungen in einigen Segmenten habe sich das adj. EBITDA um 14% auf 375 Mio. EUR erhöht (Marge 14,7% vs. 13,7% in Q1/2017). Das Nettoergebnis (+23% auf 96 Mio. EUR) habe neben der operativen Verbesserung von einer niedrigeren Steuerquote sowie geringeren Minderheitsanteilen profitiert.



"Neue" LANXESS mit zweistelligen Zuwächsen: Ohne die ab Q2/2018 als aufgegebener Geschäftsbereich eingestufte Sparte Arlanxeo habe sich der Umsatz in Q1 indikativ um 24% (Portfolio 24%, Preis 5%, Menge 1%, Währung -5%) auf 1,80 Mrd. EUR erhöht und das adj. EBITDA sei um 40% auf 270 Mio. EUR gestiegen.



Gemischte Segmententwicklung: Das Segment Specialty Additives habe von Akquisitionseffekten profitiert und in Q1 die höchsten Zuwachsraten erzielt (Umsatz +108%, adj. EBITDA +84%). Ebenfalls unterstützt durch Portfolioeffekte hätten sich die Engineering Materials mit einer Umsatzsteigerung um 25% und einem um 52% verbesserten adj. EBITDA erfreulich entwickelt. Im Segment Advanced Intermediates hätten sich der Umsatz und das adj. EBITDA u.a. durch höhere Preise um 9% bzw. um 12% erhöht. Arlanxeo sei durch geringere Absatzmengen sowie negative Währungseffekte belastet worden (Umsatz -20%, adj. EBITDA -23%). Insbesondere währungsbedingt habe sich auch das Segment Performance Chemicals schwächer entwickelt (Umsatz -9%, adj. EBITDA -12%).



Ausblick für 2018 präzisiert: Für die verbleibenden Geschäftsaktivitäten (ohne Arlanxeo) sei der Ausblick nach Q1 präzisiert worden. Für das laufende Jahr rechne LANXESS jetzt mit einer Steigerung des adj. EBITDA um 5 bis 10% (vergleichbarer Vorjahreswert: 925 Mio. EUR). Nach dem positiven Jahresauftakt habe Wörner seine Prognosen leicht angehoben und erwarte jetzt ein adj. EBITDA von 1,0 Mrd. EUR (bisher: 964 Mio. EUR).









Das an den Mittelwert aus DCF-Modell und SOTP-Modell angelehnte Kursziel erhöhe der Analyst aufgrund seiner angehobenen Gewinnschätzungen leicht von 69 EUR auf 71 EUR. Als mögliche Risiken sehe er u.a. eine konjunkturelle Abschwächung, Währungsbewegungen oder Überkapazitäten in Teilmärkten.

Ulle Wörner, Investmentanalyst der LBBW, bekräftigt seine Halteempfehlung für die LANXESS-Aktie. (Analyse vom 25.05.2018)