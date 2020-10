Kurzfristigen Risiken durch langfristiges Anlegen begegnen!

Wir haben ein neues Problem, geschätzte Anleger. Man könnte auch sagen, ein bekannter Unsicherheitsfaktor erlangt jetzt noch größeres Gewicht. Denn der Versuch, die amerikanische Präsidentschaftswahl am 4. November in die eigene Anlagestrategie zu integrieren, wird durch die Covid-19-Infektion von Donald J. Trump noch spekulativer. Trotzdem heißt es handeln – und sei es zunächst nur durch einen kritischen Check des eigenen Portfolios. Eine Reaktion aktiver Anleger kann sein, die Risiken durch Streuung des Anlagehorizonts zu verringern. Ja, das geht! Ein ganz einfaches Beispiel: Wer sein Depot bisher nur kurz- bis mittelfristig ausgerichtet hat, also im Zeitraum bis etwa 2022 eine Wertsteigerung erwartet, sollte für neue Investments ein längerfristiges Ziel von mehreren Jahren setzen.

Erste Analysen vom Wochenende machen deutlich, dass manche Profis erstaunlich gelassen bleiben, andere hingegen noch stärker verunsichert sind als durch den „Wahlkrampf“ Trump vs. Biden. Man bemüht sich jedenfalls, den Faktor Zeit in den Griff zu kriegen, wie folgende Stellungnahmen belegen.

Ob die Infektion die Wahlchancen des US-Präsidenten negativ, positiv oder gar nicht beeinflusst, ist derzeit schwer einzuschätzen. Vor allem ist die Erkrankung ein zusätzlicher Unsicherheitsfaktor, Anleger bevorzugen daher Sicherheit, der US-Dollar ist als Fluchtwährung gefragt. Größere Ungewissheit verbreiten nach Einschätzung der Helaba-Strategen allerdings die Wahlen selbst. Kann der Protektionist Trump sein Amt verteidigen oder wird der Demokrat Biden gewinnen, mit dem womöglich eine wirtschaftsunfreundliche Politik bei hohen Haushaltsdefiziten droht? Das größte Risiko ist jedoch ein unklarer Wahlausgang mit einer wochen- oder gar monatelangen Hängepartie. Soweit die Landesbanker, die plausibel formulieren, warum uns die Wahl diesmal länger als gewohnt beschäftigen kann.

In den kommenden Wochen wird die US-Präsidentschaftswahl das bestimmende Thema für die Märkte sein, heißt es bei BlueBay Asset Management. Dabei endete die jüngste TV-Debatte in einer Farce, in der sich Donald Trump und Joe Biden Vorwürfe an den Kopf warfen wie zwei alte, zornige Männer. Hinzu kommt jetzt, dass die Infektion von Präsident Trump und der First Lady die Unsicherheit noch verstärken könnte. Die US-Wahlen dürften vieles von dem überschatten, was sich ansonsten in den kommenden Wochen abspielt. Normalerweise wäre zu erwarten, dass aufgrund der jeweiligen Steuerpolitik Aktien von einem Sieg Donald Trumps profitierten, während ein Erfolg der Demokraten eher zu Kursrückgängen führte. Aber: Hoffnungen auf höhere Fiskalausgaben unter einer Biden-Präsidentschaft könnten andererseits die Märkte unterstützen, während Bedenken, dass ein knapper Trump-Gewinn soziale Unruhen schürt, problematisch sein dürften. Voraussichtlich erst später im November lässt sich absehen, wie die Märkte das Jahr positiver beenden dürften. Daher erwarten die Investmentmanager ein in zwei Hälften geteiltes viertes Quartal, bei dem die Risiken kurzfristig etwas mehr nach unten, aber längerfristig eher nach oben tendieren.

Mein Zwischenfazit: Rechnen Sie, liebe Leser, bis auf weiteres mit hoher Volatilität (= Schwankungsbreite) an den führenden Aktienmärkten. Die politischen Einflüsse in Verbindung mit der Corona-Pandemie und den ungewissen Folgen für die großen Volkswirtschaften machen neue Aktienengagements vorläufig hochspekulativ. Das muss man mögen oder sich lieber erst einmal zurückhalten – es sei denn, man möchte damit ganz langfristige Ziele verfolgen. Dann sollten dies am besten auch auf einem separaten Depot geschehen.

Ich betone gern, dass die allseits empfohlene Streuung von Chancen und Risiken nicht nur durch Mischung von Aktien verschiedener Länder (USA, China), Themen (Technologie, Healthcare) und Branchen (Software, Medizintechnik) sowie über Anlageklassen (Aktien, Gold) hinweg erfolgen kann, sondern auch durch den Einsatz unterschiedlicher Anlageinstrumente (Direktanlage, Fonds, ETFs, Zertifikate etc.). Was aber kaum diskutiert wird, ist eine Diversifikation durch gespreizte zeitliche Ziele eines Portfolios. Die kann man wiederum mit bestimmten Einstiegsmengen (gemeint ist die Höhe des Kapitaleinsatzes) kombinieren. Aktuell: In meinen Augen empfiehlt sich jetzt meine „Bisschen-Taktik“ nach dem Motto: Ich will zwar dabei sein, das Kursrisiko aber durch ein eher bescheidenes Kurzzeit-Depot begrenzen. Dagegen nutze ich schwächere Börsentage durch größere Langfrist-Käufe für die private Vorsorge. Auf kurze bis mittlere Sicht bietet sich nach wie vor internationales Stockpicking an, mit weitem Horizont würde ich ein Depot nach Ländern und Themen plus Gold komponieren.

Meine wichtigste Empfehlung ist aber: Bleiben Sie gesund – und machen Sie’s gut!

Herzlich, Ihr Börsen-Dino!

from

Finanztrends by Hermann Kutzer

