Kursziel “Dausend” bei Tesla

Liebe Leser, erinnern Sie sich noch an Bernd Förtsch und Kursziel Dausend für Morphosys, damals in der 3Sat-Börse freitags abends? Einst klang das so verrückt wie Tesla noch vor 6 Monaten geklungen hätte bei Kursziel 1000. Einfach absurd. Aus unserer Sicht darf Tesla fundamental nicht mehr als 300 Dollar kosten. Selbst dann sind sie gut bezahlt. Ein Short-Squeeze aber ist teuflisch. Aktuell hat der defensivste Hebel Bear den man vertreten kann die WKN JM5ZML. Der mitunter höchste Short-Schein ist die WKN KA8XT0 – Hebel 50 bis 60, je nach Handelsminute. Die überzogene Nasdaq lässt sich spekulativ mit dem Bear DC8C5S auf einen erneuten Rücksetzer spielen.

Ansonsten gibt es bei Tesla an diesem Montag nur eine Antwort – Short Squeeze pur, Eindeckungen, Marktverwerfung. Wie so etwas passieren kann, was man tun muss, wie man damit umgeht und wie so etwas technisch abläuft – dem werden wir im “Trainingstag Advanced” für Fortgeschrittene eine ganze Stunde widmen. Der Termin ist Anfang März, wir nehmen noch Teilnehmer auf und sobald wir dicht sind, können Sie sich gerne für April oder Mai registrieren. So ein Short-Squeeze passiert immer wieder, viele Akteure verlieren dann Geld und man muss Indizien finden, wie man sie erkennt.