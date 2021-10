Kursziel 5.500 US-Dollar je Feinunze Gold

Die Investmentbank Jefferies Group erklärte kürzlich, dass der Goldpreis diese Höhe erreichen könnte

Gold sei weiterhin eine Absicherung gegen Inflation und Stagnation, so die Investmentbank. Der Optimismus ergäbe sich auch daraus, dass die Zentralbanken das Gold vermehrt entdecken. Die Gefahr einer Stagnation ergibt sich aus einer steigenden Inflation, steigenden Energiepreisen, einem langsameren Wirtschaftswachstum aufgrund von Unterbrechungen in Lieferketten. Die Weltwirtschaft erholt sich von der Pandemie nur langsam, es gibt unbesetzte Arbeitsplätze. Daher wird es uns jetzt schon ans Herz gelegt, sich frühzeitig um Weihnachtsgeschenke zu bemühen, denn Engpässe bei verschiedensten Waren drohen.





Eine Stagnation gab es bereits in den 1970er Jahren, damals stieg der Goldpreis von 100 auf 650 US-Dollar je Unze, immerhin ein Anstieg um rund 550 Prozent und dies in gut einem Jahr. In der jetzigen Situation könnte es wieder zu einem großen Preisanstieg kommen. Wenn sich der Goldpreis nach oben bewegen wird, dann womöglich heftig. Die Preise für fast alles sind in den letzten Jahren gestiegen, der Goldpreis hat da nicht wirklich mitgehalten. Für einen möglichen Aufwärtstrend spricht beispielsweise auch der Hulbert Gold Newsletter Sentiment Index (HGNSI). Aktuell ist er so niedrig wie im März 2020, als der Goldpreis bei rund 1.200 US-Dollar je Unze lag. Danach hat er sich fast verdoppelt. Der HGNSI spiegelt das durchschnittlich empfohlene Goldengagement einer Gruppe von Goldtimern wider. Kurz gesagt, misst der HGNSI die Stimmung am Goldmarkt.





Um beim nächsten Aufschwung des Goldpreises dabei zu sein, ist ein Investment in Goldaktien zu erwägen. Hier käme Skeena Resources in Betracht. Die Gesellschaft arbeitet an der Wiedereröffnung der Gold-Silber-Minen Eskay Creek (Gold und Silber) und Snip in British Columbia. Revival Gold ist bei Bohrungen auf seinem Beartrack-Arnett-Goldprojekt sehr erfolgreich. Es handelt sich um die größte ehemals produzierende Goldmine in Idaho.





