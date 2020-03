Kurssturz schickt DAX unter 10.000 Punkte

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Talfahrt an den Märkten geht weiter – und das durchaus rasant. Am Donnerstag gibt der DAX bis zum Mittag über 6 Prozent ab und fällt damit um rund 640 Punkte. Damit war’s das auch mit der fünfstelligen Punktezahl, rutscht der DAX nicht nur unter die Marke von 10.000 Punkten, sondern sogar bis auf 9.810 Punkte. Seit dem am 17. Februar aufgestellten Allzeithoch beträgt das Minus beim DAX nun bereits über 4.000 Punkte – zu groß sind die Ängste vor den Folgen des Coronavirus. Nun verhängen die USA einen 30-tägigen Einreisestopp für Europäer, in Italien bleiben die meisten Geschäfte erstmal geschlossen. Fraglich, ob die EZB bei ihrer Sitzung heute Nachmittag angesichts solcher Nachrichten positive Impulse geben kann.Die Auswirkungen des Coronavirus treffen die Lufthansa weiter hart: Am Donnerstag verliert die Aktie der Kranich-Airline als meistgehandelte Aktie in Stuttgart rund 8,5 Prozent. Seit Mitte Februar büßte Lufthansa-Aktie somit bereits rund 40 Prozent ein. Ein Grund dafür: US-Präsident Trump hat einen Einreise-Stopp für Europäer in die USA verkündet. Diese Maßnahme gelte für die nächsten 30 Tage und trifft damit auch die Lufthansa und ihre geplanten Flüge. Die Nordamerika-Strecken gelten als Rückgrat der Lufthansa.Und wieder mal eine neue Partnerschaft für Wirecard: Am Donnerstag gab der DAX-Konzern den gemeinsamen Start einer erweiterten Bezahllösung mit dem schwedischen Zahlungsanbieter Klarna bekannt. Wirecard soll dabei die Integration der Klarna-Bezahloptionen sowie die Abwicklung aller nachfolgender Zahlungen sicherstellen. Unabhängig davon stuft die US-Investmentbank Morgan Stanley Wirecard weiterhin unter „Overweight“ mit einem Kursziel von 205 Euro ein. Beide Nachrichten können die Wirecard-Aktie allerdings nicht stützen – sie fällt am Donnerstag um 8,7 Prozent auf 94,20 Euro.Mit dem Gesamtmarkt geht es am Donnerstag auch für die Allianz-Aktie als eine der meistgehandelten Werte in Stuttgart weiter bergab. Bis zum Mittag beträgt das Minus bei rund 162,80 Euro etwa 4,8 Prozent. Am Morgen hatte die Privatbank Berenberg das Kursziel für die Allianz bei 282 Euro belassen, auch die Einstufung „Buy“ bleibt bestehen. So seien die großen europäischen Versicherer mit ausreichenden Eigenmitteln ausgestattet, was sich beispielsweise am Aktienrückkauf der Allianz zeige.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.