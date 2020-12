Kursrutsch: Hält die 13.000er-Marke?

1. Allianz (WKN: 840400)

Meistgehandelte Aktie in Stuttgart ist zum Wochenauftakt die Allianz, die rund 4% abgibt. Noch am Donnerstag war die Aktie des DAX-Konzerns bei über 202 Euro auf ein Neun-Monats-Hoch gestiegen. Seither büßte die Allianz jedoch wieder rund 5% ein. Übrigens: Anleger in Stuttgart können DAX- und EURO STOXX 50-Werte noch bis Ende Dezember ohne Gebühren und ohne Spread handeln.



2. Linde (WKN: A2DSYC)

Auch bei Linde, einem weiteren DAX-Konzern, sorgen die Stuttgarter Anleger am Montag für hohe Umsätze. Die Aktie notiert bei 204,90 Euro rund 2,4% schwächer. Vor kurzem hatte die US-Bank JPMorgan Linde bei einem Kursziel von 288 US-Dollar zum Kauf empfohlen. So sei die Aktie des Gasherstellers wesentlich günstiger bewertet als vergleichbare Titel.



3. BioNTech (WKN: A2PSR2)

Spannend wird es heute für BioNTech: Die EU-Arzneimittelbehörde beurteilt den Impfstoff des Mainzer Unternehmens. Erwartet wird, dass sie grünes Licht gibt und den Impfstoff zur Zulassung empfiehlt – worüber dann letztlich die EU-Kommission abstimmen müsste. Bis zum Mittag legt die BioNTech-Aktie unter regem Handel in Stuttgart rund 3,2% zu.