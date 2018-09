Kursrückgang bei Wirecard durch Gewinnmitnahmen überschaubar

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard (ISIN: DE0007472060), der internationale Innovationsführer im Bereich digitaler Finanztechnologie aus dem Münchener Vorort Aschheim, hat seit seiner Aufnahme in den DAX kleine Kursverluste hinnehmen müssen. Diese Kursverluste von rund 10 % sollten nach dem starken Anstieg aber noch nicht überbewertet werden. Die nach wie vor nicht abreißenden guten Nachrichten des Unternehmens lassen Analysten das Kursziel auf bis zu 250,- EUR anheben. Die Gewinnmitnahmen aus dem hohen Kurs sollten nach dem Einzug in den DAX durch eine immer größere Präsenz in den Medien, Fondsanpassungen aber auch durch neue Investoren aufgefangen.

Nach Deutschland, Belgien, Irland, den Niederlanden, Österreich und Spanien bringt Wirecard seine Mobile-Payment-Lösung ‚boon’ zum Start von Googles hauseigener Zahlungslösung ‚Google Pay’ in Italien in den ‚Google Play Store’.

Laut einer Studie nutzen in Italien knapp 75 % aller Verbraucher ihr Smartphone für Mobile-Banking-Anwendungen. Jetzt können Android-Nutzer auch per ‚boon’ und ‚Google Pay’ die Vorteile des kontaktlosen Bezahlen an der Kasse nutzen, ohne dabei an eine bestimmte Bank gebunden zu sein. Innerhalb der ‚boon’-App können Nutzer einfach eine „digitale Mastercard“ zu ‚Google Pay’ hinzufügen, und anschließend sicher, mobil bezahlen. Denn das Aufladen des ‚boon’-Kontos kann neben jeder beliebigen Master- oder Visacard auch per Überweisung erfolgen.

Auch in Asien kann Wirecard wieder Erfolge vermelden. In Kooperation mit der RHB Bank in Singapur (Teil der RHB Banking Group) wurde die ‚RHB TravelFX’ genannte Multiwährungs-Visa-Karte auf Prepaid-Basis samt zugehöriger App eingeführt. Die zur RHB Banking Group zählt mit Jahresumsätzen von 145 Mrd. EUR zu den führenden multinationalen Finanzdienstleistungsunternehmen.

Das von Wirecard herausgegebene und von RHB Bank gelaunchte Produkt hat enormes Potenzial, langfristig die Art und Weise zu verändern, wie Reisende im Ausland bezahlen, denn die anwenderfreundliche Plattform der Bezahllösung bietet Kunden eine Fülle an Mehrwertleitsungen, wie sehr gute Wechselkurse und Geldumtausch in Echtzeit. Zudem können Kunden aus Singapur in 11 verschiedenen Währungen bezahlen und im Ausland kann die jeweilige Landeswährung verwendet werden. Innerhalb des Karten-‚Wallets’ können Fremdwährungen gewechselt werden, ohne auf das Bankkonto zuzugreifen. Auch Sicherheitsfeatures wie Kartensperre wurden bereits eingebracht. Auch eine Kartengebühr wird nicht fällig.

„Die Digitalisierung hat enorme Veränderungen in allen Bereichen mit sich gebracht, ganz besonders bei Finanzdienstleistungen. Das bedeutet, dass es für eine Bank unerlässlich ist, ihren Kunden intelligente, digitale Produkte mit echtem Mehrwert anzubieten. Wir freuen uns sehr, unser Know-how als globaler Innovationsführer in digitaler Finanztechnologie beisteuern zu können, um dieses großartige Projekt gemeinsam mit RHB umzusetzen. Hierdurch kann RHB Singapore Kunden eine voll digitale Lösung bieten, die dem neuesten Stand der Technik entspricht und das Reisen erheblich leichter und angenehmer macht. Unsere Position als ein führender, globaler Issuer und BIN-Sponsor wird hierdurch weiter gestärkt”, so Grigoriy Kuznetsov, Executive Vice Präsident Global Financial Services bei Wirecard.

Frau Wong Chung Yee, Head of Personal Financial Services and Wealth Management, RHB Singapore, führte fort: „Da wir nachdrücklich darum bemüht sind, in den Bereich bargeldloses ‚eWallet’ einzusteigen, freuen wir uns, jetzt die ‚RHB TravelFX’-App zu launchen, eine mobiles Multiwährungs-Wallet für Kunden mit Bankkonto in Singapur. Kunden werden von der Nutzerfreundlichkeit und den attraktiven Wechselkursen profitieren, die diese Lösung bietet. Die App verleiht Kunden völlige Kontrolle über die Wechselkurse, zu denen sie kaufen wollen – sie brauchen lediglich auf der App eine Benachrichtigung für ihre bevorzugten Kurse einzurichten, um dann Fremdwährungen überall und jederzeit umtauschen zu können – wodurch sich das persönliche Reiseerlebnis verbessert.”

Die Bewohner von Singapur würden laut einer von Visa in Auftrag gegebenen Studie sehr gerne reisen. In den vergangenen zwei Jahren hätten Singapurer im Schnitt sieben internationale Reisen unternommen, die rund 20 % ihrer Gesamtausgaben grenzübergreifend gekauft hätten. Obwohl die Bevölkerung sehr vertraut mit digitalen Zahlungen sei, gingen aber immer noch 95 % der Singapurer zu einem Geldwechsler, um vor ihrer Reise Geld in Auslandswährung umzutauschen. Mit dem Anwenderfreundlichen Reiseprodukt wie ‚RHB TravelFX’, würden evtl. sogar mehr Urlauber Geld im Ausland ausgeben, gab sich Kunal Chatterjee, Visa Country Manager für Singapore & Brunei überzeugt.

