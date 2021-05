Mit Kursgewinnen ins Wochenende?

1. Allianz (WKN 840400)

Umsatzspitzenreiter auf dem Stuttgarter Börsenparkett sind die Papiere des Münchener Versicherungsriesen Allianz. Das Unternehmen legte am Mittwoch gute Quartalszahlen vor. Die Allianz-Anteilsscheine konnten seither über 2% zulegen.



2. TUI (WKN TUAG00)

Viele Orders werden auch in der Aktie des Reise-Konzerns TUI ausgeführt. Wie das Unternehmen mitteilte, starten in diesen Tagen die ersten Flüge nach Griechenland sowie einige Kreuzfahrten von der Insel Kreta. TUI hofft auf eine erfolgreiche Sommerurlaubssaison. Bei Aktionären können die Meldungen indes keine Sommergefühle auslösen – die Aktie notiert knapp 0,5% leichter.



3. BioNTech (WKN A2PSR2)

Auch kurz vor dem Wochenende werden die Papiere von BioNTech rege gehandelt. Wie das Unternehmen unlängst bekannt gab, wir das Vakzin von BioNTech und Pfizer in den USA ab sofort auch an Kinder verimpft. Die BioNTech-Aktie zeigt sich heute leicht im Plus bei 152 Euro.