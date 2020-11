Kursfeuerwerk bei Aurora Cannabis

1. SAP (WKN: 716460)

Auch am Montag gefragt bei Stuttgarter Anlegern: Die Papiere des Walldorfer SAP-Konzerns. So setzt die Aktie ihre Erholung fort und kann heute die Marke von 100 Euro überwinden. Zum Mittag steht ein Plus von 4%. Bis zum Vor-Crash-Niveau von gut 140 Euro bleibt es indes noch ein weiter Weg.

2. Allianz (WKN: 840400)

Den Stammplatz unter den drei meistgehandelten Aktien in Stuttgart kann der Versicherungsriese Allianz auch heute verteidigen. Nach den positiven Quartalszahlen vom vergangenen Freitag gab es zu Wochenbeginn einige positive Analysten-Einschätzungen. Das stützt die Aktie, die um 3,3% fester notiert.



3. Aurora Cannabis (WKN: A2P4EC)

Ein echtes Kursfeuerwerk liefert heute der Cannabis-Konzern Aurora Cannabis ab. Der Sieg des demokratischen Präsidentschaftskandidaten Biden nährt die Hoffnung auf eine Liberalisierung des Cannabis-Marktes und damit verbundene Sprünge bei Umsatz und Gewinn. Die Anleger scheinen große Hoffnungen zu haben; die Aktie legt heute unter regem Handel in Stuttgart über 42% zu.