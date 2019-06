Nach Kursfeuerwerk: Anleger bleiben gut gelaunt

von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenNach dem deutlichen Kurssprung bleiben die Anleger gut gelaunt. Gewinnmitnahmen zeichnen sich zunächst nicht ab. Am Abend gibt die US Notenbank Fed ihre Zinsentscheidung bekannt.Draghi hatte eine weitere Lockerung in Aussicht gestellt, sollte sich der Wirtschaftsausblick nicht verbessern und die Inflation im Euroraum nicht anziehen. In der Folge sackten die Renditen von Staatsanleihen deutlich ab - die der zehnjährigen Bundesanleihen auf ein Rekordtief und die ihrer US-Pendants auf den tiefsten Stand seit August 2017. Damit gibt es weiter gute Argumente für Aktieninvestments. Für viele Investoren fehlen schlicht die Alternativen.Auch die Börsen in den USA und Asien haben kräftige Gewinne verzeichnet.Heute steht die US-Notenbank im Fokus. Es ist wahrscheinlich, dass die Fed verbal eine Zinswende vorbereiten wird.Die Ölpreise haben ihre jüngsten Gewinne verteidigt. Positive Signale im Handelsstreit zwischen den USA und China hatten für ein kräftiges Kursplus gesorgt. Zudem bleibt die Sorge vor einer militärischen Eskalation im Nahen Osten.Der angeschlagene Möbelkonzern Steinhoff hat auch im abgelaufenen Geschäftsjahr tiefrote Zahlen geschrieben. Nach vier Milliarden im Vorjahr jetzt nochmal 1,2 Milliarden Euro.Zahlen sie einfach mit Ihrem guten Namen – das war gestern. In Zukunft zahlen Sie durch „Handauflegen“. Wirecard treibt Smart Biometrics mit innovativem Handflächen-Scanner voran. Die neue Lösung ist nicht nur für den Einsatz im Einzelhandel geeignet, sondern bietet sich auch für die Zutrittskontrolle auf Events oder im öffentlichen Nahverkehr oder am Flughafen an.Der frühere Uefa-Präsident Michel Platini ist von der Antikorruptions-Einheit der Kriminalpolizei Paris intensiv verhört worden. Es steht der Vorwurf der Korruption im Raum im Zusammenhang mit der Vergabe der Fußball-WM 2022 an Katar.Adidas gehört zu den Hauptsponsoren des Weltverbandes Fifa, der Europäischen Fußball-Union Uefa sowie von WM- und EM-Turnieren. Adidas sieht keinen Grund, nun voreilig Konsequenzen in Bezug auf Sponsoringverträge zu ziehen. Das sagte Firmenchef Kasper Rorsted in einem Gespräch mit der "Welt".Der Bahntechnikkonzern Vossloh hat erfolgreich eine Kapitalerhöhung platziert. Vor Provisionen und Kosten flossen Vossloh 49 Millionen Euro zu. Der Bezugspreis liegt bei 30,70 Euro. Mit dem Geld sollen Schulden bezahlt werden. Der Hauptaktionär des Unternehmens, Heinz Hermann Thiele, beteiligt sich an der Kapitalerhöhung entsprechend seiner Beteiligung von 47,24 Prozent.Kapitalerhöhungen werden von Anlegern in der Regel negativ aufgenommen, weil die neuen Aktien den Gewinn je Aktie verwässern.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.