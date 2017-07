Kursexplosion bei Vectron beschert wikifolio-Tradern dicke Kursgewinne

Ein wahres Feuerwerk an guten Nachrichten hat gestern der Kassensystem-Hersteller Vectron abgebrannt. Zu einer eher ungewöhnlichen Uhrzeit (10 Uhr und damit während des Börsenhandels) veröffentlichte das Unternehmen seine vorläufigen Zahlen zum ersten Halbjahr 2017. Demnach konnten sich sämtliche Gewinnkennziffern bei einem Umsatzplus von 26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppeln. Der Nettogewinn stieg sogar um 225 Prozent auf rund 1,9 Mio. Euro. Knapp 2,5 Stunden später kam dann die nächste Meldung, in der die zeitnahe Umsetzung der von der Hauptversammlung vor drei Wochen genehmigten Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln angekündigt wurde. In Folge dieser Maßnahme wird auch ein Aktiensplit im Verhältnis eins zu vier durchgeführt, was die Aktie (wenn auch nur optisch) günstiger erscheinen lässt. Der Kurs des in vielen wikifolios enthaltenen Nebenwertes explodierte daraufhin bis heute Morgen um mehr als 20 Prozent und stieg zudem auf wikifolio.com in die Top-10-Rangliste der am häufigsten gehandelten Aktien auf.

Einstieg kurz vor den heißen News

Einen richtig guten Riecher hatte in diesem Fall mal wieder Walter Peters („riu“), der die Aktie von Vectron eine halbe Stunde vor der ersten offiziellen Meldung des Unternehmens in sein wikifolio „Riu Trading mit Hebel” aufgenommen hat. Zwei Stunden später beendete er den Trade dann wieder und war mit dem Ergebnis mehr als einverstanden: „Vectron verkauft. Intraday einen Gewinn von 8% bekommt man auch nicht oft. Wir sind zufrieden“. Der erfahrene Trader hat ansonsten zuletzt relativ vorsichtig agiert und den Cashbestand angehoben. Aktuell liegt dieser bei 39 Prozent und wird um sieben Einzelwerte (43 Prozent) sowie zwei Long-Hebelprodukte (18 Prozent) auf BASF und die Deutsche Telekom ergänzt. Mit seiner Strategie, vor allem bei Übertreibungen aktiv zu werden, konnte seit dem Herbst 2014 eine Performance von 119 Prozent erzielt werden. Das Ende 2014 emittierte wikifolio-Zertifikat liegt 87 Prozent im Plus, während der Maximalverlust bislang auf gut 28 Prozent begrenzt werden konnte.

179 Prozent Gewinn in acht Monaten

Ralph Markus Sonderhüsken („Sonderfolio“) hat die Aktie schon seit November des vergangenen Jahres in seinem wikifolio „Übernahmefantasie” und liegt mit der Position deutlich im Plus. In den vergangenen Wochen hatte er seinen Bestand bereits etwas reduziert und den starken Kursanstieg gestern zu weiteren Verkäufen genutzt. Dabei konnten Gewinne von bis zu 179 Prozent realisiert werden. In dem relativ breit gestreuten Portfolio ist Vectron jetzt noch mit rund 2 Prozent gewichtet. Die Suche nach Unternehmen, die „besonders attraktiv sind als Fusions- oder Übernahmeziel für andere Gesellschaften“, hat dem erfahrenen Trader seit Mitte 2015 beim wikifolio und dem dazugehörigen wikifolio-Zertifikat jeweils ein Kursplus von gut 40 Prozent beschert. Bei einem Maximum Drawdown von rund 15 Prozent geht es seit dem vergangenen November richtig steil bergauf. Seitdem ist der Kurs des zuvor eher seitwärts laufenden wikifolios um über 30 Prozent gestiegen.

# Name ISIN All Buy Sell 1 BetAtHome DE000A0DNAY5 530 351 179 2 Hypoport DE0005493365 405 143 262 3 Tesla Motors US88160R1014 341 234 107 4 GFT Technologies DE0005800601 323 129 194 5 Deutsche Bank DE0005140008 271 132 139 6 Commerzbank DE000CBK1001 246 114 132 7 Rocket Internet DE000A12UKK6 233 174 59 8 Pro Sieben Sat 1 DE000PSM7770 224 166 58 9 Vectron DE000A0KEXC7 219 105 114 10 Baumot Group DE000A2DAM11 203 102 101

10 Aktien mit den meisten Trades (06.07-13.07.2017)

Basis: alle investierbaren wikifolios

Alle wikifolios mit Vectron (ISIN: DE000A0KEXC7) im Depot.