Kursexplosion bei Cytodyn – Medikament gegen Corona?

Mit Cytodyn schlich sich gestern ein bis dato eher unbekannter Wert in die Top 10 der meistgehandelten Werte in Stuttgart. Der Grund: In einer kleinen Studie an New Yorker Coronavirus-Patienten testete das BioTech-Unternehmen sein Medikament namens „Leronlimab“. Von den insgesamt 7 Personen, die das Medikament bekamen, sollen zwei bereits kein Beatmungsgerät mehr benötigen, zwei weitere deutliche Fortschritte zeigen. Nicht nur Cytodyn selbst, auch die Anleger hoffen wohl auf die Wirksamkeit des Medikaments und katapultierten die Aktie um rund 40 Prozent auf 1,80 Euro nach oben. EUWAX

