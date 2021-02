Kurseinbruch bei zwei DAX-Konzernen

1. Fresenius Medical Care (FMC) (WKN 578580)

Für Negativ-Schlagzeilen sorgte heute Fresenius Medical Care: Das Gesundheitsunternehmen gab am Morgen eine Gewinnwarnung für das Jahr 2021 heraus. Aufgrund der Corona-Pandemie sinken die Erträge aus dem Dialyse-Geschäft. Anlegern scheint diese Nachricht überhaupt nicht zu gefallen, die Aktie findet sich als meistgehandelter Wert in Stuttgart am DAX-Ende wieder und notiert knapp 12% tiefer.



2. Fresenius (WKN: 578560)

Auch die Aktie der FMC-Mutter Fresenius steht heute unter Druck und büßt bis zum Mittag rund 5,2% ein. Fresenius, das mit 30% an FMC beteiligt ist, legt am 23. Februar frische Zahlen vor. Das Unternehmen verkündete aber bereits, dass sich das Ergebnis innerhalb der Prognose befinden soll. Außerdem plant Fresenius, die Ausschüttung im Vergleich zum vorigen Jahr zu erhöhen.

GameStop



3. GameStop (WKN: A0HGDX)

Nach wie vor unter den meistgehandelten Werten auf dem Stuttgarter Börsenparkett ist auch die GameStop-Aktie. Nach den hohen Kursgewinnen der letzten Tage gibt die Aktie am Dienstag aber deutlich nach und verliert über ein Viertel ihres Börsenwerts. Zum Mittag notieren die Papiere bei rund 133 Euro.