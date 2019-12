Kurs von Thyssen-Krupp schmilzt

Die Erholung des Aktienkurses von Thyssen-Krupp mündet am Tag der Bilanzveröffentlichung in einen Ausverkauf. Dieses Abwärtsmomentum ist noch nicht abgeschlossen und lässt weitere 10 % Kursverlust erwarten. Gehebelt mit einem Turbo-Bear-Open-End wären 91 % Zugewinn möglich.

Aktionäre von Thyssen-Krupp fordern von der neuen Chefin Martina Merz eine klare Turnaround-Strategie, weil sie langfristig eine Abwicklung der Stahl-Sparte befürchten. Bei der Bilanzveröffentlichung am 21. November 2019 mussten hohe Verluste präsentiert werden. Die Prognose für das kommende Geschäftsjahr fällt ebenfalls wenig rosig aus, nachdem die geplante Restrukturierung mittelfristig enorme Mittel verschlingt. So steht ein geplanter Börsengang bzw. ein Verkauf der profitablen Aufzugs-Sparte im Raum, um die Restrukturierung zu stemmen. Der geschätzte Wert der Aufzugs-Sparte liegt zwischen 15 bis 20 Milliarden Euro. Betrachtet man die Stahl-Sparte in Europa isoliert, so wurde schon lange kein Geld mehr verdient. Thyssen-Krupp steckt seit zehn Jahren in der Dauerkrise. Dementsprechend präsentiert sich auch die Kursentwicklung, die zu einer Short-Strategie einlädt.

Zum Chart

Die Probleme bei Thyssen-Krupp manifestieren sich auch im Chart, wo der Kurs die letzten zehn Jahre in einer Seitwärtsrange verweilt. Diese Range mündet Anfang 2018 durch massive Ausverkäufe in einen Abwärtstrend. Es wurde auch jener Bereich zwischen 12 und 13 Euro unterschritten, wo sich in den vergangenen Jahren immer ein Boden fand. Die aktuelle Seitwärtsbewegung wurde durch den Ausverkauf am 21. November bei sehr hohen Umsätzen nach unten verlassen. Wird hier die Unterstützung bei 11,10 Euro geknackt, ist der Weg zum Level bei 10,10 Euro frei. Mit einem Turbo Bear Open End Zertifikat kann von dieser Marktlage profitiert werden.

Thyssen-Krupp (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 12,16 // 12,94 Euro Unterstützungen: 11,15 // 10,10 Euro

Fazit

Mit einem Open End Turbo Short (WKN HZ50XY) könnten risikofreudige Anleger, die einen fallenden Kurs von Thyssen-Krupp erwarten, überproportional mit einem Hebel von 8,19 profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt dabei 11,89 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 12,16 Euro liegen. Im Open End Turbo Short ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 0,61 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,6 zu 1, nachdem das Kursziel bei 2,67 Euro liegt (10,10 Euro beim Basiswert).

Strategie für fallende Kurse WKN: HZ50XY

Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,39 - 1,40 Euro

Emittent: UniCredit Basispreis: 12,74 Euro

Basiswert: Thyssen-Krupp KO-Schwelle: 12,74 Euro

akt. Kurs Basiswert: 11,38 Euro Laufzeit: Open End

Kursziel: 2,67 Euro Hebel: 8,2

Kurschance: + 91 Prozent Quelle: UniCredit

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.