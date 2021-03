Kupferpreis wird nach oben gehen

Weitere Suchergebnisse zu "Kupfer COMEX Rolling":

Größter Kupfernachfrager ist China und dessen Rohstoffhunger, insbesondere nach Kupfer, geht weiter

Chinas neueste Zahlen sind ermutigend. Die von der chinesischen Zollbehörde veröffentlichten Handelszahlen waren alles andere als schwach. Die Exporte sind im Januar und Februar um mehr als 60 Prozent gestiegen und bei den Importen gibt es ein Plus von gut 22 Prozent, dies alles im Vergleich zum Vorjahr. Wenn man nicht diese Lockdown-Zeit als Vergleich nimmt, sondern die Zahlen aus 2019, so sind es trotzdem starke Zahlen. Beim Kupfer hat China in den ersten zwei Monaten dieses Jahres immerhin rund 12 Prozent mehr unverarbeitetes Material importiert als in 2019.





An den hohen Importzahlen Chinas zeigt sich die enorme Nachfrage einer Volkswirtschaft, die die Pandemie hinter sich gelassen hat. Auch wenn der Kupferpreis aktuell etwas an Wert verloren hat, so gehen Experten davon aus, dass die Kupferpreise wieder nach oben tendieren werden. Denn es gibt anhaltende Versorgungsengpässe. Auch wird in allen Bereichen der Kupfer-Endverbraucher mit einem starken Nachfragewachstum gerechnet. Die Kupferkenner der Großbank UBS etwa erwarten für das laufende Jahr ein Nachfragewachstum für Kupfer von 4,7 Prozent. Dabei sollte besonders aus Lateinamerika und dem Nahen Osten sowie aus Europa und Nordamerika die Nachfrage groß sein. Gleichzeitig steige das Angebot in 2021 nur um geschätzte 1,9 Prozent. Die globalen Kupfervorräte werden in der nächsten Zeit um beinahe eine Million Tonnen sinken.

Daher prognostizieren die UBS-Branchenkenner denn auch einen Kupferpreis von bis zu 11.000 US-Dollar je Tonne Kupfer, also deutlich mehr als jetzt. Daher sollte man Gesellschaften mit Kupfer im Boden wie etwa Aztec Minerals oder GoldMining nicht aus den Augen verlieren.





Aztec Minerals konzentriert sich auf große polymetallische Mineralvorkommen in den USA. Die Gesellschaft treibt im Rahmen eines Joint-Venture-Vertrages das Tombstone-Projekt in Arizona voran und besitzt die Porphyr-Gold-Kupfer-Liegenschaft Cervantes in Mexiko. GoldMining besitzt große Gold- und Kupferprojekte in Nord- und Südamerika, beispielsweise drei Projekte in Kolumbien, die mit Gold und Kupfer punkten, insgesamt 15 Projekte.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von GoldMining (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldmining-inc/).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.