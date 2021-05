Kupferpreis kann noch weiter steigen

Weitere Suchergebnisse zu "Kupfer COMEX Rolling":

Mit der zunehmenden Konjunkturerholung klettert auch der Preis des Konjunkturmetalls Kupfer weiter nach oben





Letzte Woche kostete die Tonne Kupfer mehr als 10.000 US-Dollar, dies war ein Zehn-Jahres-Hoch. Im Jahr 2011 erreichte er sogar 10.190 US-Dollar je Tonne. Die Zahl der Geimpften nimmt zu. Das bringt Hoffnung und damit Konsum und Investitionen verstärkt zurück. Kupfer gehört schon seit längerer Zeit zu den Gewinnern unter den Rohstoffen. Und das nicht nur in einem inflationären Umfeld, sondern auch durch den steigenden Bedarf durch die Batterie-Industrie, die erneuerbaren Energie und durch den globalen Ausbau der Infrastruktur.





So bezeichneten jüngst auch die Analysten der Investmentbank Goldman Sachs Kupfer als „das neue Öl“, quasi der Beginn eines neuen Zeitalters, was viele aufhorchen ließ. Kupfer steht da als Profiteur der grünen Revolution und auch der Pandemie. Dazu kommt ein Streik in Chile, dem größten Kupferproduzenten weltweit, der sich auf das Angebot auswirken dürfte. Der Kupferpreis könnte also noch mehr gut machen als den Preisanstieg von rund 80 Prozent der letzten zwölf Monate. Ausgewirkt hat sich dies auch auf die Aktienwerte von diversen Kupferunternehmen. Aufgrund der weitreichenden Abkehr von fossilen Brennstoffen in großen Volkswirtschaften wie China oder den USA prognostizieren Analysten mehrheitlich einen weiter steigenden Preis des rötlichen Metalls. Für Goldman Sachs ist bis zum Jahr 2025 sogar ein Preis von 15.000 US-Dollar je Tonne Kupfer drin.





Da wäre es jetzt wohl an der Zeit sich mit Unternehmen zu beschäftigen, die Kupfer in ihren Projekten besitzen, etwa mit Copper Mountain Mining. Die Gesellschaft besitzt zu 75 Prozent die Copper Mountain Kupfermine in British Columbia. Das erste Quartal 2021 brachte eine Rekordproduktion. Auch Hannan Metals hat Kupfer und Silber in seiner hochgradigen San Martin Kupferliegenschaft in Peru. Hannan Metals ist eines der flächenmäßig zehn größten Explorationsunternehmen in Peru.







