Kupferpreis erreicht höchsten Stand nach rund zehn Jahren

Die Kupferpreisrally geht weiter. Wenn der Preis so weiter steigt, dann nähert er sich dem Rekordhoch aus dem Jahr 2011

In 2011 kostete die Tonne Kupfer fast 10.200 US-Dollar. Mit nun 9.270 US-Dollar nähert sich der Preis des rötlichen Metalls an den damaligen Rekordwert an. Die Verantwortung für diese Entwicklung dürfte die Hoffnung auf konjunkturelle Besserung tragen. Das Konjunkturmetall Kupfer, so ist wohl der Hintergrund, sollte mit zunehmenden Corona-Impfungen und einer zunehmenden Normalisierung des Lebens deutlich mehr nachgefragt werden.





Denn als Basismetall mit einer weltweiten Verbreitung in der Industrie gehen fallende Kupferpreise, das zeigt die Vergangenheit, einer schwächelnden Konjunktur voraus. Und ebenso steigt jetzt der Kupferpreis, weil mit einem konjunkturellen Aufschwung gerechnet wird. Auch ist der Kupferpreis nun ein Anzeichen für eine steigende Inflation.





Dazu kommt, dass sich das Kupferangebot nicht von heute auf morgen stark ausweiten kann. Daher rechnen einige mit einem Kupferdefizit. Auch fließt ein Teil des von den Zentralbanken locker gemachten Geldes in die Rohstoffmärkte. Da verwundert es nicht, dass manche Banken oder Analysten hohe Preisprognosen im fünfstelligen Bereich anstellen. Betrachtet man den Kupferpreis vom letzten März, so ist heute der Preis zirka doppelt so hoch.





Ein Land, an das man vielleicht nicht gleich denkt, das aber hochwertige Kupfervorkommen bietet, ist Ecuador. Dort arbeiten zwei Gesellschaften an beeindruckenden Kupferprojekten. So entwickelt Adventus Mining drei Kupfer-Gold-Projekte dort zusammen mit dem Partner Salazar Resources. Besonders das Projekt El Domo und der Curipamba-District stehen im Blickpunkt.





Auch Aurania Resources kommt mit seinem Flaggschiffprojekt, dem The Lost Cities-Cutucu Projekt im Andengebirge Ecuadors gut voran. Die ersten der beantragten Mineralexplorationskonzessionen wurden erteilt.





